До пошуків Богдана Волошина долучились волонтери. Чоловіка востаннє бачили в районі Галицького перехрестя.

До теми Розшукували тиждень: на Миколаївщині знайшли мертвого військового із запискою

Чоловік зник 3 травня

59-річний Богдан Волошин 3 травня вийшов з дому й не повернувся. Чоловік живе на вулиці Володимира Великого у Львові.

Наразі зв'язку з Богданом Волошином немає. До його пошуків долучились волонтери та правоохоронці. Знайти чоловіка вкрай важливо, адже він потребує медичної допомоги. Востаннє його бачили в районі Галицького перехрестя.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Богдана Волошина, просять зателефонувати за номерами 102 або 0-800-310-911.

Долучитись до чату пошуку можна за посиланням.

Прикмети зниклого