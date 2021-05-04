Потребує медичної допомоги: у Львові зник 59-річний чоловік – фото

У Львові 3 травня зник 59-річний Богдан Волошин. Чоловік потребує медичної допомоги, проте рідні та поліція поки не можуть його знайти.
До пошуків Богдана Волошина долучились волонтери. Чоловіка востаннє бачили в районі Галицького перехрестя.
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Чоловік зник 3 травня
59-річний Богдан Волошин 3 травня вийшов з дому й не повернувся. Чоловік живе на вулиці Володимира Великого у Львові.
Наразі зв'язку з Богданом Волошином немає. До його пошуків долучились волонтери та правоохоронці. Знайти чоловіка вкрай важливо, адже він потребує медичної допомоги. Востаннє його бачили в районі Галицького перехрестя.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Богдана Волошина, просять зателефонувати за номерами 102 або 0-800-310-911.
Долучитись до чату пошуку можна за посиланням.
Прикмети зниклого
- Вік – 59 років;
- зріст – 170 см;
- худорлявої тілобудови;
- частково сиве волосся;
- був одягнений у сірі кросівки, світло-бежеві штани, темно-синю куртку та чорну бейсболку.