Автопригода сталася через нетверезого водія. Згодом, він не хотів здавати алкотест та намагався втекти від правоохоронців.
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Що відомо про ДТП
- Аварія сталася близько 22 години 17 травня поблизу села Липник на Львівщині.
- Патрульних викликав очевидець інциденту.
- Винуватцем автопригоди є 49-річний водій Renault Trafic, мешканець Київської області.
- Він не обрав безпечної швидкості, дистанції через що зіткнувся з авто Mercedes-Benz Sprinter.
- Той за інерцією вдарив наступний легковик Mercedes-Benz.
- Сила удару від зіткнення надала енергії вантажівці Mercedes-Benz Sprinter, через це його винесло на колію, де в нього врізався локомотив.
- За даними правоохоронців, водій не зазнав серйозних травм та відмовився від госпіталізації.
Mercedes-Benz Sprinter, який вилетів на колію / Фото Патрульна поліція
Як поводив себе винуватець аварії
Коли патрульні приїхали на місце події, вино виявили у водія Renault Trafic ознаки алкосп'яніння. Він заперечував не тільки це, але й те, що кермував авто. Тоді розвернувся та пішов геть.
Затриманий винуватець ДТП / Фото Патрульна поліція
Поліцейські затримали його та повідомили в Центр з надання безоплатної правової допомоги. До учасників аварії приєднався адвокат, який вмовив пройти перевірку на алкотекстері Drager. Результат — 1,6 проміле. Водій знову заперечив наявний доказ та відмовився проходити перевірку у медзакладі. Крім того, у керманича ще й було відсутнє водійське посвідчення.
Яке покарання буде п'яному водію
Правоохоронці склали 4 протоколи на порушника за статтями:
- Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського.
- Керування транспортним засобом без необхідних документів.
- Керування транспортним засобом в стані сп'яніння.
- Порушення ПДР, що призвело до ДТП.
Винуватцю загрожує понад 18 тисяч штрафу, ймовірний арешт, виправні або громадські роботи.