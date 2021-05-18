Автопригода сталася через нетверезого водія. Згодом, він не хотів здавати алкотест та намагався втекти від правоохоронців.

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Що відомо про ДТП

Аварія сталася близько 22 години 17 травня поблизу села Липник на Львівщині.

Патрульних викликав очевидець інциденту.

Винуватцем автопригоди є 49-річний водій Renault Trafic, мешканець Київської області.

Він не обрав безпечної швидкості, дистанції через що зіткнувся з авто Mercedes-Benz Sprinter.

Той за інерцією вдарив наступний легковик Mercedes-Benz.

Сила удару від зіткнення надала енергії вантажівці Mercedes-Benz Sprinter, через це його винесло на колію, де в нього врізався локомотив.

За даними правоохоронців, водій не зазнав серйозних травм та відмовився від госпіталізації.



Mercedes-Benz Sprinter, який вилетів на колію / Фото Патрульна поліція

Як поводив себе винуватець аварії

Коли патрульні приїхали на місце події, вино виявили у водія Renault Trafic ознаки алкосп'яніння. Він заперечував не тільки це, але й те, що кермував авто. Тоді розвернувся та пішов геть.



Затриманий винуватець ДТП / Фото Патрульна поліція

Поліцейські затримали його та повідомили в Центр з надання безоплатної правової допомоги. До учасників аварії приєднався адвокат, який вмовив пройти перевірку на алкотекстері Drager. Результат — 1,6 проміле. Водій знову заперечив наявний доказ та відмовився проходити перевірку у медзакладі. Крім того, у керманича ще й було відсутнє водійське посвідчення.

Яке покарання буде п'яному водію

Правоохоронці склали 4 протоколи на порушника за статтями:

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського.

Керування транспортним засобом без необхідних документів.

Керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

Порушення ПДР, що призвело до ДТП.

Винуватцю загрожує понад 18 тисяч штрафу, ймовірний арешт, виправні або громадські роботи.