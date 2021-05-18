Потрійна ДТП та "зустріч" з локомотивом: на Львівщині п'яний водій влаштував аварію

18 травня 2021 , 08:57
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Джерело:

Патрульна поліція

Аварія сталася на трасі Львів — Рава-Руська. У ній постраждали 3 авто, одне з них навіть вилетіло на колію та зіткнулось з локомотивом. На щастя, загиблих у цій ДТП немає.

Автопригода сталася через нетверезого водія. Згодом, він не хотів здавати алкотест та намагався втекти від правоохоронців.

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Що відомо про ДТП

  • Аварія сталася близько 22 години 17 травня поблизу села Липник на Львівщині.
  • Патрульних викликав очевидець інциденту.
  • Винуватцем автопригоди є 49-річний водій Renault Trafic, мешканець Київської області.
  • Він не обрав безпечної швидкості, дистанції через що зіткнувся з авто Mercedes-Benz Sprinter.
  • Той за інерцією вдарив наступний легковик Mercedes-Benz.
  • Сила удару від зіткнення надала енергії вантажівці Mercedes-Benz Sprinter, через це його винесло на колію, де в нього врізався локомотив.
  • За даними правоохоронців, водій не зазнав серйозних травм та відмовився від госпіталізації.


Mercedes-Benz Sprinter, який вилетів на колію / Фото Патрульна поліція

Як поводив себе винуватець аварії

Коли патрульні приїхали на місце події, вино виявили у водія Renault Trafic ознаки алкосп'яніння. Він заперечував не тільки це, але й те, що кермував авто. Тоді розвернувся та пішов геть.


Затриманий винуватець ДТП / Фото Патрульна поліція

Поліцейські затримали його та повідомили в Центр з надання безоплатної правової допомоги. До учасників аварії приєднався адвокат, який вмовив пройти перевірку на алкотекстері Drager. Результат — 1,6 проміле. Водій знову заперечив наявний доказ та відмовився проходити перевірку у медзакладі. Крім того, у керманича ще й було відсутнє водійське посвідчення.

Яке покарання буде п'яному водію

Правоохоронці склали 4 протоколи на порушника за статтями:

  • Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського.
  • Керування транспортним засобом без необхідних документів.
  • Керування транспортним засобом в стані сп'яніння.
  • Порушення ПДР, що призвело до ДТП.

Винуватцю загрожує понад 18 тисяч штрафу, ймовірний арешт, виправні або громадські роботи.

 

Автор: Вікторія Андрєєва