На Львівщині 28 березня трапився потужний вибух у житловому будинку. Внаслідок інциденту 73-річна жінка потрапила до лікарні. Вона дивом врятувалась, бо була у той час на вулиці.

Вибух трапився о 14:39 у селі Добрячин на вулиці Миру. Наразі будинок перебуває в аварійному стані. До теми На Львівщині вибухнув невідомий предмет: постраждали 2 дівчат Вибух повністю зруйнував будинок Близько 14:39 рятувальникам надійшло повідомлення про вибух газу в житловому будинку.

На місце виклику негайно вирушили надзвичайники, медики, правоохоронці та співробітники газової служби й енергослужби.

Внаслідок вибуху будинок знищило вщент – шматки стін розлетілись у різні боки.

Вибух зруйнував зовнішню опорну стіну, газовий котел, 5 вікон, 2 зовнішніх дверей, 4 внутрішніх дверей та 2 залізобетонні плити перекриття.

Частково зруйновані 2 зовнішніх опорних стіни, а 3 залізобетонні плити перекриття – зміщені.

Вибух трапився близько обіду / Фото ДСНС Зверніть увагу У київській багатоповерхівці вибухнув сміттєпровід Внаслідок вибуху травмувалась жінка Власниця будинку травмувалась. Її госпіталізували в нейрохірургічне відділення Червоноградської ЦМЛ у стані середньої тяжкості. Будівля наразі перебуває в аварійному стані. Правоохоронці обгородили її стрічкою. Попередньо відомо, що вибух міг трапитись через самовільно встановлений опалювальний прилад. Власник будинку встановив його у сауні й підвів туди газ.

Внаслідок вибуху постраждала 73-річна жінка / Фото ДСНС

Шматки стін розлетілись у різні боки / Фото ДСНС

Будинок відключили від газу / Фото ДСНС