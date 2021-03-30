Потужний вибух на Львівщині: шматки будинку розлетілись у різні боки – фото

Джерело:Червоноградський МВ ГУ ДСНС
На Львівщині 28 березня трапився потужний вибух у житловому будинку. Внаслідок інциденту 73-річна жінка потрапила до лікарні. Вона дивом врятувалась, бо була у той час на вулиці.
Вибух трапився о 14:39 у селі Добрячин на вулиці Миру. Наразі будинок перебуває в аварійному стані.
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Вибух трапився близько обіду / Фото ДСНС
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Власниця будинку травмувалась. Її госпіталізували в нейрохірургічне відділення Червоноградської ЦМЛ у стані середньої тяжкості.
Будівля наразі перебуває в аварійному стані. Правоохоронці обгородили її стрічкою.
Попередньо відомо, що вибух міг трапитись через самовільно встановлений опалювальний прилад. Власник будинку встановив його у сауні й підвів туди газ.
Внаслідок вибуху постраждала 73-річна жінка / Фото ДСНС
Шматки стін розлетілись у різні боки / Фото ДСНС
Будинок відключили від газу / Фото ДСНС