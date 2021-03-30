Потужний вибух на Львівщині: шматки будинку розлетілись у різні боки – фото

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Джерело:

Червоноградський МВ ГУ ДСНС

На Львівщині 28 березня трапився потужний вибух у житловому будинку. Внаслідок інциденту 73-річна жінка потрапила до лікарні. Вона дивом врятувалась, бо була у той час на вулиці.

Вибух трапився о 14:39 у селі Добрячин на вулиці Миру. Наразі будинок перебуває в аварійному стані.

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Вибух повністю зруйнував будинок

  • Близько 14:39 рятувальникам надійшло повідомлення про вибух газу в житловому будинку.
  • На місце виклику негайно вирушили надзвичайники, медики, правоохоронці та співробітники газової служби й енергослужби.
  • Внаслідок вибуху будинок знищило вщент – шматки стін розлетілись у різні боки.
  • Вибух зруйнував зовнішню опорну стіну, газовий котел, 5 вікон, 2 зовнішніх дверей, 4 внутрішніх дверей та 2 залізобетонні плити перекриття.
  • Частково зруйновані 2 зовнішніх опорних стіни, а 3 залізобетонні плити перекриття – зміщені.


Вибух трапився близько обіду / Фото ДСНС

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Внаслідок вибуху травмувалась жінка

Власниця будинку травмувалась. Її госпіталізували в нейрохірургічне відділення Червоноградської ЦМЛ у стані середньої тяжкості.

Будівля наразі перебуває в аварійному стані. Правоохоронці обгородили її стрічкою.

Попередньо відомо, що вибух міг трапитись через самовільно встановлений опалювальний прилад. Власник будинку встановив його у сауні й підвів туди газ.


Внаслідок вибуху постраждала 73-річна жінка / Фото ДСНС


Шматки стін розлетілись у різні боки / Фото ДСНС


Будинок відключили від газу / Фото ДСНС