У Львові 7 грудня вночі пронісся буревій. Штормовий вітер завдав чималих збитків – повалив дерева, які впали на іномарки біля парку "Залізна вода", пошкодив лінії електропередач та багато чого іншого.

Штормовий вітер у Львові зламав чимало дерев. Наразі ремонтні бригади ліквідовують наслідки буревію у місті. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Зламане дерево заблокувало рух трамваїв №2

Як повідомили у ЛКП "Львівелектротранс" близько 09:44 год на вулиці Пасічній на трамвайну колію впало дерево. Відтак трамваї №2 тимчасово курсуватимуть за зміненим маршрутом – від вулиці Коновальця до вулиці Погулянка й у зворотному напрямку.



Буревій повалив дерево на трамвайну колію близько 9:44 / Фото Львівської міськради



Трамваї №2 тимчасово курсуватимуть з Коновальця до Погулянки / Фото Львівської міськради

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Потрощені іномарки біля парку "Залізна вода"

Пориви штормового вітру зламали дерево у парку "Залізна вода". Гілки впали на дві іномарки, що були припарковані на паркувальному майданчику на вулиці Стуса. Гілки поваленого дерева зламали паркан та пошкодили обидва автомобілі – Renault Trafic та Mazda.



Буревій зламав дерево у парку "Залізна вода" / Фото Юрія Городиського



Зламані гілки пошкодили Renault Trafic та Mazda / Фото Юрія Городиського

Літаючі смітники на Шафарика

Як повідомила "Варта1" вночі на вулиці Шафарика 2, під час сильного вітру покотився смітник. Він зачепив 2 автівки – Renault Trafic та Mazda.



Внаслідок поривів вітру смітник влетів у 2 автівки / Фото "Варта1"

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Обвалений фасад на Головацького

Буревій пошкодив фасад будинку на вулиці Головацького. Шматки штукатурки та бетону впали на припарковані поруч автомобілі.

Добрий день, то є Львів. Вулиця Головацького між 5б і 7б 8:20 ранку... падають фасади,

– написала у фейсбуці очевидиця події Марія Попович.



На вулиці Головацького обвалилась частина фасаду / Фото Марії Попович

Шмат бляхи над головою на Тролейбусній

Місцева жителька Марія Бахнюк написала на "Гарячу лінію міста Львова" у фейсбуці. Вона сфотографувала шмат бляхи, який вітер закинув на дерево на вулиці Тролейбусній. Адміністратори сторінки вже скерували Ваше звернення у райадміністрацію Франківського району. Невдовзі бляху приберуть.



Шмат бляхи завис на дереві на Тролейбусній / Фото Марії Бахнюк

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Окрім того, штормовий вітер пошкодив лінії електропередач. Зокрема у Сихівському районі Львова зникло світло. Електропостачання відновили лише о 9:30.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують пориви штормового вітру у Львові та області на 8 грудня. Тому потрібно пам'ятати, що при сильному вітрі всі вікна у будинку необхідно щільно зачинити. Також, якщо ви опинились на вулиці, то тримайтесь якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев. Загроза зростає поблизу будинків, які ремонтують або будують. Тому не паркуйте автомобілі під нестійкими конструкціями.