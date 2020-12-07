Повалені дерева й потрощені автівки: наслідки буревію у Львові – фото
У Львові 7 грудня вночі пронісся буревій. Штормовий вітер завдав чималих збитків – повалив дерева, які впали на іномарки біля парку "Залізна вода", пошкодив лінії електропередач та багато чого іншого.
Штормовий вітер у Львові зламав чимало дерев. Наразі ремонтні бригади ліквідовують наслідки буревію у місті. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Зламане дерево заблокувало рух трамваїв №2
Як повідомили у ЛКП "Львівелектротранс" близько 09:44 год на вулиці Пасічній на трамвайну колію впало дерево. Відтак трамваї №2 тимчасово курсуватимуть за зміненим маршрутом – від вулиці Коновальця до вулиці Погулянка й у зворотному напрямку.
Буревій повалив дерево на трамвайну колію близько 9:44 / Фото Львівської міськради
Трамваї №2 тимчасово курсуватимуть з Коновальця до Погулянки / Фото Львівської міськради
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Потрощені іномарки біля парку "Залізна вода"
Пориви штормового вітру зламали дерево у парку "Залізна вода". Гілки впали на дві іномарки, що були припарковані на паркувальному майданчику на вулиці Стуса. Гілки поваленого дерева зламали паркан та пошкодили обидва автомобілі – Renault Trafic та Mazda.
Буревій зламав дерево у парку "Залізна вода" / Фото Юрія Городиського
Зламані гілки пошкодили Renault Trafic та Mazda / Фото Юрія Городиського
Літаючі смітники на Шафарика
Як повідомила "Варта1" вночі на вулиці Шафарика 2, під час сильного вітру покотився смітник. Він зачепив 2 автівки – Renault Trafic та Mazda.
Внаслідок поривів вітру смітник влетів у 2 автівки / Фото "Варта1"
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Обвалений фасад на Головацького
Буревій пошкодив фасад будинку на вулиці Головацького. Шматки штукатурки та бетону впали на припарковані поруч автомобілі.
Добрий день, то є Львів. Вулиця Головацького між 5б і 7б 8:20 ранку... падають фасади,
– написала у фейсбуці очевидиця події Марія Попович.
На вулиці Головацького обвалилась частина фасаду / Фото Марії Попович
Шмат бляхи над головою на Тролейбусній
Місцева жителька Марія Бахнюк написала на "Гарячу лінію міста Львова" у фейсбуці. Вона сфотографувала шмат бляхи, який вітер закинув на дерево на вулиці Тролейбусній. Адміністратори сторінки вже скерували Ваше звернення у райадміністрацію Франківського району. Невдовзі бляху приберуть.
Шмат бляхи завис на дереві на Тролейбусній / Фото Марії Бахнюк
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Окрім того, штормовий вітер пошкодив лінії електропередач. Зокрема у Сихівському районі Львова зникло світло. Електропостачання відновили лише о 9:30.
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