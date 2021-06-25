Повалило понад пів сотні дерев і затопило будинки: підсумували наслідки грози у Львові – фото

Одразу після грози, яка пройшла у Львові 25 червня, рятувальники почали працювати в посиленому режимі. У місті дерева падали на машини та повалило електроопори. Як наслідок, перестав курсувати електротранспорт.

Про це повідомили в ДСНС Львівщини в коментарі 24 каналу. Також вже прокоментували наслідки негоди у міськраді Львова. Там зазначили, що негода повалила понад 50 дерев.

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Рятувальники працюють у посиленому режимі

Станом на 17:40 до рятувальників Львівщини надходила інформація не лише про повалені дерева, а й підтоплені житлові будинки.



Про які наслідки негоди повідомили в ДСНС:

Підтопило 1 вулицю.

Також підтоплені 10 приватних будинків.

Внаслідок падіння дерева травмована 1 людина.

Її вже госпіталізували.

Рятувальники Львова різали 10 повалених дерев.

До робіт залучили 11 одиниць спецтехніки.

Працювали 50 рятувальників.

(інформація станом на 18:20)

Окрім цього було дерево, яке впало на авто. У цей момент у транспорті перебували люди. Ймовірно, мовиться про дерево, яке впало на автомобіль на вулиці Єфремова.

На всі випадки, де потрібна допомога, рятувальники виїжджають.

Точну кількість повалених дерев встановлюємо, адже інформація змінюється щохвилини. Станом на 18:00 дощ у Львові ще триває

– додали в обласному управлінні ДСНС.



Дерево, яке впало на вулиці Єфремова / Фото "Перша приватна мемарня"

Список наслідків негоди в місті від ЛМР

6 поривів мереж електротранспорту.

Впало 5 опор "Обленерго".

Виявили пориви на мережах "Львівсвітло".

Підтоплення на вулиці Сахарова і біля торгового центру "Магнус" вже сходять.

Водоканал виїхав на вулицю Торф'яну, аби проконтролювати ситуацію щодо Полтви.

Інформація взята з фейсбуку очільниці відділу комунікації ЛМР Христини Процак. Вона її оприлюднила о 17:20.

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Зупинився електротранспорт

Також у "Львівелектротранс" повідомили в коментарі 24 каналу, що через вимкнення струму електротранспорт у місті взагалі не курсує. Прогнозують, що подачу струму відновлять лише після повного припинення негоди.

Також зазначили, що потрібно буде очистити трамвайні колії й контактну мережу від повалених дерев. Біля автовокзалу на вулиці Стрийській зламане дерево обірвало дроти тролейбусної електромережі.

Наслідки грози у Львові / Фото 24 каналу, Христини Процак, Ігоря Лила й "Типовий Львів"