Внаслідок аварії дівчина отримала багато травм. Вона потрапила до лікарні.

До теми Перекрутило в повітрі і відкинуло на асфальт: у Вінниці авто збило сімейну пару

BMW збив 15-річну львівську триатлоністку Єву Сороку

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, ДТП трапилася 27 червня приблизно о 12:30. 32-річний львів'янин, водій автівки BMW, наїхав на 15-річну дівчину. Вона у той час їхала на велосипеді.

Президент Федерації триатлону Львівщини Богдан Михайлусь розповів, що Єва Сорока разом із групою спортсменів поверталася з підготовки до змагань у Брюховичах. Колону велосипедистів супроводжували тренер та автомобіль. Водій BMW їхав назустріч, а при повороті на бічну вулицю збив львів'янку.

Унаслідок ДТП Єва Сорока отримала низку травм:

струс головного мозку,

множинні травми голови, тіла та кінцівок,

закритий перелом лівої ключиці.

Дівчину госпіталізували у Міську дитячу клінічну лікарню Львова.

Зауважте! На трасі Київ – Прилуки 19 червня внаслідок ДТП загинула українська рекордсменка Катерина Долган. 9 вересня 2020 року вона встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. Долган пробігла за 5 годин 51 кілометр без перерви на відпочинок.