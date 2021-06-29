Внаслідок аварії дівчина отримала багато травм. Вона потрапила до лікарні.
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BMW збив 15-річну львівську триатлоністку Єву Сороку
За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, ДТП трапилася 27 червня приблизно о 12:30. 32-річний львів'янин, водій автівки BMW, наїхав на 15-річну дівчину. Вона у той час їхала на велосипеді.
Президент Федерації триатлону Львівщини Богдан Михайлусь розповів, що Єва Сорока разом із групою спортсменів поверталася з підготовки до змагань у Брюховичах. Колону велосипедистів супроводжували тренер та автомобіль. Водій BMW їхав назустріч, а при повороті на бічну вулицю збив львів'янку.
Унаслідок ДТП Єва Сорока отримала низку травм:
- струс головного мозку,
- множинні травми голови, тіла та кінцівок,
- закритий перелом лівої ключиці.
Дівчину госпіталізували у Міську дитячу клінічну лікарню Львова.