Поверталась з тренування: біля Львова водій BMW збив 15-річну триатлоністку
Джерело:ZAXID.NET
У Брюховичах 27 червня водій BMW збив 15-річну львівську триатлоністку Єву Сороку. Дівчина у той час поверталась з тренування на велосипеді.
Внаслідок аварії дівчина отримала багато травм. Вона потрапила до лікарні.
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BMW збив 15-річну львівську триатлоністку Єву Сороку
За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, ДТП трапилася 27 червня приблизно о 12:30. 32-річний львів'янин, водій автівки BMW, наїхав на 15-річну дівчину. Вона у той час їхала на велосипеді.
Президент Федерації триатлону Львівщини Богдан Михайлусь розповів, що Єва Сорока разом із групою спортсменів поверталася з підготовки до змагань у Брюховичах. Колону велосипедистів супроводжували тренер та автомобіль. Водій BMW їхав назустріч, а при повороті на бічну вулицю збив львів'янку.
Унаслідок ДТП Єва Сорока отримала низку травм:
- струс головного мозку,
- множинні травми голови, тіла та кінцівок,
- закритий перелом лівої ключиці.
Дівчину госпіталізували у Міську дитячу клінічну лікарню Львова.Зауважте! На трасі Київ – Прилуки 19 червня внаслідок ДТП загинула українська рекордсменка Катерина Долган. 9 вересня 2020 року вона встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. Долган пробігла за 5 годин 51 кілометр без перерви на відпочинок.