Повісили москаля: у Львові відбулась акція перед російським консульством – фото
У Львові 27 листопада відбулась акція на знак пам'яті жертв Голодомору. Перед Генеральним консульством Російської Федерації на вулиці Левицького активісти повісили опудало "москаля".
Подібну акцію члени організації "Об’єднання добровольців" організовують вже 5 рік поспіль. Працівники Російського консульства вже звикли до подібних акцій та реагують на них спокійно. Про це повідомив УНІАН.
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Як пройшла акція пам'яті жертв голодомору
Головним дійством у межах акції пам'яті жертв голодомору стало символічне повішання опудала "москаля". Імпровізовану шибеницю активісти влаштували на дереві прямісінько перед Генконсульством Російської Федерації.
Цим ми хотіли показати, що саме Росія винна у смертях мільйонів українців, що Голодомор – це не був штучний голод, це був геноцид проти української нації,
– зазначила голова організації "Об’єднання добровольців" Олена Живко.
Живко розповіла, що подібну акцію проводять й в інших українських містах – Харкові та Києві. Колись вона відбувалась і в Одесі, але місцеві жителі сприйняли це агресивно.
Своєю чергою, у Львові акцію сприйняли дуже позитивно – автівки, проїжджаючи повз, сигналили в знак підтримки. Цікаво, що й працівники Російського консульства не чинили спротиву. За словами Живко, вони вже звикли до акцій, які проводять львівські активісти й "ніколи не виступають" проти них.
Також голова організації розповіла, що у 2016 році з нагоди пам’яті жертв Голодомору у Львові організували справжню виставу. Під стінами Російського консульства співробітник "НКВД" відбирав у дітей хліб і їв ковбасу, поки дівчина-українка його не застрелила.
Дивіться відео акції пам’яті жертв Голодомору у Львові у 2016 році:
У Львові повісили "москаля" перед Російським консульством / Фото з фейсбук-сторінки Олени Живко
Таку акцію проводять вже 5 рік поспіль / Фото з фейсбук-сторінки Олени Живко
Працівники консульства ніяк не реагують на активістів / Фото з фейсбук-сторінки Олени Живко
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