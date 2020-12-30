Повні кишені наркотиків: у Львові затримали іноземця-наркодилера – фото
У Львові 28 грудня правоохоронці затримали наркодилера. 36-річний іноземець почав помітно нервувати, чим і привернув увагу поліцейських.
Інцидент трапився на вулиці Єрошенка близько 20:00. Під час поверхневого огляду правоохоронці знайшли у наркодилера 64 пакунки з різними наркотиками. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як поліцейські затримали наркодилера
- На вулиці Єрошенка близько 20:00 правоохоронці помітили підозрілого чоловіка.
- Він, коли побачив поліцейських, почав помітно нервуватись та змінив напрямок руху. Саме цим чоловік привернув увагу правоохоронців.
- Під час поверхневого огляду поліцейські знайшли у зловмисника згортки з речовинами, які були схожі на наркотики.
- Правоохоронці викликали на місце інциденту слідчих.
- Зловмисником виявився 36-річний іноземець, який живе у Львові.
- Правоохоронці вилучили у нього 64 згортки ймовірних наркотиків та скерували їх на експертизу.
Наркодилера затримали на вулиці Єрошенка у Львові / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне зберігання чи збут наркотиків. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 8 років за ґратами.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
Чоловік дуже нервувався, чим і привернув увагу поліцейських / Фото поліції Львівщини
У іноземця знайшли 64 пакунки з ймовірними наркотиками / Фото поліції Львівщини
Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами / Фото поліції Львівщини
Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини
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