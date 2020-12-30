У Львові 28 грудня правоохоронці затримали наркодилера. 36-річний іноземець почав помітно нервувати, чим і привернув увагу поліцейських.

Інцидент трапився на вулиці Єрошенка близько 20:00. Під час поверхневого огляду правоохоронці знайшли у наркодилера 64 пакунки з різними наркотиками. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як поліцейські затримали наркодилера

На вулиці Єрошенка близько 20:00 правоохоронці помітили підозрілого чоловіка.

Він, коли побачив поліцейських, почав помітно нервуватись та змінив напрямок руху. Саме цим чоловік привернув увагу правоохоронців.

Під час поверхневого огляду поліцейські знайшли у зловмисника згортки з речовинами, які були схожі на наркотики.

Правоохоронці викликали на місце інциденту слідчих.

Зловмисником виявився 36-річний іноземець, який живе у Львові.

Правоохоронці вилучили у нього 64 згортки ймовірних наркотиків та скерували їх на експертизу.



Наркодилера затримали на вулиці Єрошенка у Львові / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне зберігання чи збут наркотиків. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 8 років за ґратами.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.



Чоловік дуже нервувався, чим і привернув увагу поліцейських / Фото поліції Львівщини



У іноземця знайшли 64 пакунки з ймовірними наркотиками / Фото поліції Львівщини



Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами / Фото поліції Львівщини



Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини