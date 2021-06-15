Правоохоронці оголосили Віктора Бикова у розшук. Про його зникнення поліцію повідомили батьки.

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Чоловік безвісти зник 19 квітня

Мешканець села Куткір Золочівського району Віктор Биков виїхав на роботу у Винники 19 квітня. Цього ж дня він о 21:00 зателефонував своїй матері. Чоловік розповів їй, що перебуває на станції "Підзамче" у Львові й невдовзі приїде додому на електричці. Після цього зв'язок з ним обірвався. Рідні не знають, де зниклий може перебувати.

Віктор Биков – неодружений. 36-річний чоловік працював у Винниках робітником та проживав разом зі своїми батьками. Саме вони звернулись за допомогою до правоохоронців.

Прикмети безвісти зниклого:

Зріст – 170 сантиметрів:

Кремезної тілобудови;

Волосся чорного кольору з лобними залисинами;

Був одягнений у синю куртку, сині джинси, синю сорочку в клітинку та чорний кашкет.

Зверніть увагу! Правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування Віктора Бикова, зателефонувати на оперативну лінію 102 або за номерами (032-64) 21-638, 067 946 34 23.



Віктор Биков зник ще у квітні / Фото поліції Львівщини