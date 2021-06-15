Правоохоронці оголосили Віктора Бикова у розшук. Про його зникнення поліцію повідомили батьки.
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Чоловік безвісти зник 19 квітня
Мешканець села Куткір Золочівського району Віктор Биков виїхав на роботу у Винники 19 квітня. Цього ж дня він о 21:00 зателефонував своїй матері. Чоловік розповів їй, що перебуває на станції "Підзамче" у Львові й невдовзі приїде додому на електричці. Після цього зв'язок з ним обірвався. Рідні не знають, де зниклий може перебувати.
Віктор Биков – неодружений. 36-річний чоловік працював у Винниках робітником та проживав разом зі своїми батьками. Саме вони звернулись за допомогою до правоохоронців.
Прикмети безвісти зниклого:
- Зріст – 170 сантиметрів:
- Кремезної тілобудови;
- Волосся чорного кольору з лобними залисинами;
- Був одягнений у синю куртку, сині джинси, синю сорочку в клітинку та чорний кашкет.
Віктор Биков зник ще у квітні / Фото поліції Львівщини