У Львові 19 квітня безвісти зник 36-річний житель села Куткір Віктор Биков. Чоловік їхав зі Львова після роботи, проте додому так і не повернувся. Поліція оголосила його у розшук.

Віктор Биков зник 5 днів тому у Винниках. Чоловік 19 квітня зателефонував до своєї матері, а після цього зв'язок з ним обірвався.

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У Львові безвісти зник 36-річний чоловік

Віктор Биков живе у селі Куткір Золочівського району. 19 квітня о 5:30 він виїхав на роботу у Винники, де працював робітником. Близько 21:00 чоловік зателефонував своїй матері та сказав, що скоро приїде на електричці додому. За його словами, він був біля станції "Підзамче". Проте додому чоловік так і не повернувся. Зв'язку з Віктором Биковим наразі немає, а його місцеперебування – невідоме.

Віктор Биков неодружений. Він проживає разом із батьками. Саме вони звернулись у поліцію та повідомили про зникнення сина. Правоохоронці оголосили чоловіка у розшук.

Усіх, хто має інформацію про місцеперебування Віктора Бикова, просять повідомити за номерами телефонів: 097-697-26-08, 102 або 067-946-34-23.

Прикмети безвісти зниклого: