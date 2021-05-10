Займання сталося у багатоповерхівці на вулиці Виговського, 1. Про пожежу 24 каналу повідомили очевидці події.

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Людей з верхніх поверхів знімають краном

Як зазначають у преслужбі ДСНС, повідомлення про займання надійшло о 20:49. Вогонь виник у квартирі на другому поверсі, однак дим розповсюдився вище.

Дуже сильне задимлення було на сходовій клітці, і через це довелося евакуювати мешканців підїзду з верхніх поверхів. Деяких рятувальники знімали із вікон квартир вишкою.

Людей з найвищих поверхів евакуйовують вишкою: дивіться відео 24 каналу

Як повідомляють рятувальники, пожежу вже вдалося локалізувати. Щодо постраждалих та причини займання інформації наразі немає.

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