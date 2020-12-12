У Новояворівську на Львівщині невідомий чоловік кинув димову шашку до дільничного пункту поліції. У результаті приміщення загорілося. Інцидент трапився ввечері 12 грудня.

Докладніше про інцидент

Про подію повідомив у фейсбуці мер Новояворівська Володимир Мацелюх. За його словами, після того, як "хтось закинув у приміщення дільничного пункту димову шашку, загорілася частина приміщення".

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Міський голова додав, що ніхто не постраждав. Натомість у будівлі побито вікна.

Особу зловмисника встановлюють правоохоронці. Також він закликав звернутися до поліції тих, хто володіє якою-небудь інформацією про інцидент.

У мережі вже оприлюднили кадри самої пожежі. На місці перебували 5 патрулів поліції та одна пожежна машина. Відомо, що займання вдалося рятувальникам ліквідувати.

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Коментар поліції

У Нацполіції Львівської області зазначили, що зловмисника вже затримали. Це 27-річний місцевий житель.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Вона передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Правоохоронці уточнили, що займання сталося приблизно о 20:00 після того, невідомий чоловік розбив вікно та кинув у приміщення димову шашку. У результаті пошкоджень зазнали одне з вікон та підвіконня будівлі. У момент пожежі дільничний пункт був зачиненим.

Досудове розслідування триває. На місці події працювала слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції.