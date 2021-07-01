Пожежа внаслідок удару блискавки й зірвані дахи: наслідки страшного буревію у Львові

Злива тривала недовго. Проте вода встигла спричинити справжній автомобільний колапс – вона затопила безліч львівських вулиць, тож автівки стояли у заторах.

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Буревій зірвав дах зі школи

За інформацією ZAXID.NET, 30 червня буревій зірвав дах з місцевої початкової школи у селі Конопниця, неподалік Львова. Староста села Емілія Короляк розповіла, що інцидент трапився ввечері під час негоди. Сама школа вже стара, проте покриття було новим.

Це фактично Народний дім, а школа орендує приміщення. На школі повністю буревій зняв дах, а на Народному домі частина даху залишилася,

– зазначила Короляк.

Вона додала, що 30 червня працівники школи переносили з будівлі парти, документи та інші речі. Приміщення навчального закладу накрили брезентами, щоб захистити від дощів. Збитки наразі підраховують.

Зауважте! Конопниця та деякі інші прильвівські села наразі знеструмлені після негоди. Загалом на Львівщині немає світла в 191 населеному пункті. 85 з них знеструмлені повністю, а 106 – частково.



Шквальний вітер зніс дах зі школи / Фото Емілії Короляк

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Внаслідок удару блискавки загорівся житловий будинок

Під час негоди у селі Зимна Вода загорівся житловий будинок. Ймовірна причина пожежі – попадання розряду блискавки. У ДСНС Львівщини розповіли, що вогонь спалахнув приблизно о 19:00. Загорівся цегляний будинок на вулиці Козацькій

Рятувальники ліквідовували пожежу майже 2 години.

До робіт залучили 22 вогнеборці та 4 одиниці спецтехніки.

Полум'я знищило дерев'яне перекриття між другим поверхом та горищем на площі 117 квадратних метрів, пошкодив дерев'яну підлогу, речі домашнього вжитку та робочі інструменти.

Проте, на щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Голова Зимноводівської сільської ради Володимир Гутник розповів, що наразі відповідні служби встановлюють офіційну причину пожежі.

"Швидше за все, причиною стала блискавка", – зазначив Гутник.

За його словами, буревій також зірвав у селі дахи з 4 приватних будинків, а дерева, які впали, пошкодили 2 автівки.

Дивіться відео з місця пожежі:

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Буревій зламав 118 дерев та пошкодив 24 дахи

У Львові штормовий вітер зламав 118 дерев, 7 з яких впали на автомобілі. Щоб подолати наслідки негоди, комунальники працювали усю ніч. Половину дерев вже прибрали. Також сильна злива підтопила 29 підвалів і 10 під'їздів. Окрім цього, буревій пошкодив 24 дахи. До ранку 1 липня встигли відремонтувати 2 покрівлі та осушити половину підвалів.

У ЛКП "Львівсвітло" розповіли, що станом на 8:00 є 53 аварії на мережах та 3 зламані опори. Роботу електротранспорту вже відновили. Проте не курсує трамвай №6, адже на вулиці Хмельницького дерево впало на опору контактної мережі.

Всю ніч комунальні служби найперше розчищали магістральні дороги від повалених дерев, щоб забезпечити проїзд транспорту. Також ліквідовували сильні підтоплення, прочищали дощоприймачі, щоб вода швидко зійшла,

– зазначила заступниця мера Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

За її словами, комунальники продовжують працювати. З 6:00 до робіт залучили усіх двірників та техніку.

"Зранку з керівниками районів ми провели об'їзди містом. Шкоди негода завдала багато, але критичних ситуацій нема", – підсумувала Маруняк.

Дивіться фото, як вітер повалив дерева у Львові / Фото ЛМР