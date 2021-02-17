У Львові 16 лютого від буруль очистили 250 будинків та 12 освітніх закладів. Проте роботи не закінчуються – львівські комунальники продовжують активно боротись з нависанням снігу та льоду на дахах.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець розповів, що наразі найгостріше питання – це намерзання бурульок і намети снігу на дахах. Для їх усунення залучають вишки та професійних альпіністів.

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Як львівські комунальники борються з бурулями

Протягом 16 лютого комунальники очистили від буруль 250 будинків і 12 закладів освіти. Наразі роботи з розчищення дахів тривають. Містян просять бути уважними й обережними.

До роботи було залучено 9 одиниць спецтехніки. Сьогодні ці роботи тривають. Усі місця, де є такі нависання, ми намагаємося обгородити та позначити сигнальними стрічками. Тому закликаємо мешканців бути обережними й уважними,

– розповів Одинець.

За словами посадовця, якщо внаслідок падіння бурульки чи снігу пошкодилось майно, то першочергово потрібно зателефонували на Гарячу лінію міста за номером 1580. Фахівці розподілять таке звернення за виконавцями для реагування. Також можна зателефонувати в райадміністрацію, департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР або до балансоутримувача будинку – управлінської компанії чи ОСББ.

"Відшкодовувати збитки за пошкодження майна чи травмування перехожих має власник чи балансоутримувач будинку або ж особа, яка відповідає за належний стан будівлі", – підсумував Одинець.

Дивіться фото, як у Львові очищають дахи від буруль та снігу / Фото ЛМР

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Водіїв закликають не паркуватись під будинками, де є бурулі

У мерії просять власників приватних авто не паркуватись біля будинків, де є нависання снігу та бурульок.

Просимо мешканців бути особливо обережними через нависання на дахах буруль і снігу. Також просимо не залишати свої авто у невстановлених місцях, зокрема – біля будинків, де є такі нависання,

– наголосили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Роботи з ліквідації буруль та снігу тривають. Місця, де є нависання, обгороджують сигнальними стрічками.



Як вберегтися від бурульок і снігу / Інфографіка 24 каналу