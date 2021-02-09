Працюють понад 1500 двірників та 141 одиниця техніки: у Львові продовжують боротись із заметами

У Львові випало понад 30 сантиметрів снігу. Вже кілька діб комунальні служби міста намагаються розчистити вулиці. Станом на 9 лютого у Львові працюють 1653 двірників та 141 одиниця снігоприбиральної техніки.

У Львові продовжують розчищати місто від снігу. Як розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк за останні 2 доби випало 87% від місячної норми опадів.

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Комунальні служби працюють у посиленому режимі

За словами Маруняк, усі комунальні служби протягом останніх 3 днів працюють у посиленому режимі. Вночі 9 лютого для прибирання міста залучили 134 одиниці техніки та використали 366 кубічних метрів піскосуміші. Також у Львові посипали хідники та площі сіллю. На це комунальні служби використали 53 тонни солі та реагентів.

Зранку і зараз працюють 1653 двірники. Вони вже третій день поспіль прибирають зупинки, бордюрну частину, пішохідні переходи, хідники. Двірники працюють до 12:00. Потім у них обід, перепочинок, і після обіду роботи продовжуються,

– додала посадовиця.

Також для розчищення львівських доріг та тротуарів залучили 141 одиницю техніки. Комунальні служби працюють цілодобово, зупиняються лише для перезмінки водіїв о 8:00 та о 20:00.

"Зараз для прибирання ми залучаємо ще й додаткову техніку. Сьогодні додатково маємо 29 одиниць техніки та 284 особи – це працівники військових частин, вищих навчальних закладів, підприємці", – розповіла Маруняк.

За словами посадовиці, снігоприбиральна техніка 8 лютого працювала на вулицях міста з 21:00, проте о 1:30 почав падати сильний сніг, який знову все засипав, й комунальникам довелося розчищати ті ж самі вулиці.

"Зараз важкі погодні умови. Тому у міській раді створено штаб, який моніторить ситуацію щодо прибирання міста. Щодня о 17:00 ми обговорюємо, якою була ситуація впродовж дня, і як працюватимемо вночі", – підсумувала заступниця мера.

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Мерія закликає ОСББ, управляючі компанії та львів'ян прибирати сніг біля своїх будинків

Львівська мерія закликає об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, приватні управляючі компанії та мешканців, будинки яких є на самоуправлінні, прибирати сніг поблизу своїх домівок. За словами Маруняк, у Львові є 82,2% таких будинків.

Це 1500 будинків, в яких створено ОСББ, 434 будинки є на самоуправлінні, 93 будинки – в управлінні приватних управляючих компаній, також є 5,5 тисячі будинків, які є в управлінні комунальних управляючих компаній, і станом на зараз в нас відбувається реформа житлово-комунального господарства,

– зазначила посадовиця.

Маруняк додала, що відповідно до українського законодавства прибирати біля будинків ОСББ та приватних управляючих компаній, повинні ОСББ чи управляючі компанії, а якщо будинок перебуває на самоуправлінні, тоді мешканці повинні прибирати сніг самотужки.