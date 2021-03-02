У місті Сколе, що на Львівщині, 2 березня правоохоронці евакуювали автомобіль місцевого активіста та журналіста Володимира Явдика. За його словами, посвідчення поліцейських були протермінованими.

Інцидент трапився близько 7:30. Автівку активіста зупинили, коли він їхав на роботу.

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Правоохоронці пред'явили недійсні посвідчення

Явдик близько 7:30 виїхав на своїй автівці на роботу. За чоловіка словами, його майже одразу зупинили правоохоронці. На прохання активіста пред'явити документи, поліцейські показали протерміновані посвідчення. Вони пояснили це тим, що їхнє керівництво знає, що документи поліцейських недійні, проте у поліції "просто закінчились бланки". За словами правоохоронців, авто чоловіка зупинили через анонімний дзвінок.

Мовляв, я незаконно їжджу по Україні, бо є ще один автомобіль з такими ж номерами. У мене на руках є всі необхідні документи на транспортний засіб. Але на них ніхто не зважав. Натомість правоохоронці показали свої посвідчення, в яких закінчився термін дії, – розповів Явдик.

Після цього поліцейські викликали евакуатор та забрали авто активіста на експертизу. За словами Явдика, йому не надали акт про вилучення його автомобіля. Також активіст зазначив, що правоохоронці не склали протоколи первинного і вторинного огляду та не описали майно. На думку Явдика, "евакуатор був приватний від поліції".

Дивіться відео, як правоохоронці евакуювали авто активіста:

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Активіст пояснює дії правоохоронців зі своєю діяльністю

Явдик пов'язує дії правоохоронців зі своєю діяльністю. Він неодноразово відкрито заявляв про незаконну діяльність правоохоронців й місцевих чиновників та говорив про "чорні" рубки лісів.

"Тиждень чи два тому я звертався в ДБР та прокуратуру про те, що у поліції приховують факт побиття службового автомобіля. Можливо, тепер отримав помсту", – зазначив активіст.

На думку Явдика, правоохоронці сподіваються, що після евакуації його автівки, вони обмежать діяльність активіста щодо викриття незаконних рубок лісів. Журналіст вважає, що поліцейські просто "отримали вказівку від керівників лісгоспів".