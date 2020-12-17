Львівські прикордонники 16 грудня зупинили автобус, який прямував у Польщу. У салоні автомобіля були 8 нелегалів з Туреччини та Іраку.

Прикордонники Львівського загону зупинили мікроавтобус з нелегалами неподалік кордону з Польщею. Окрім чоловіків-нелегалів, у салоні автомобіля були жінка та 9-місячна дитина. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Цікаво Переповзав з Росії до України: бійці ДПСУ затримали чоловіка, який вдавав себе непомітним Як прикордонники затримали мікроавтобус з нелегалами Пізно ввечері прикордонники відділу "Смільниця" на околиці Великолісся, поблизу кордону з Польщею, зупинили мікроавтобус Volkswagen.

За кермом автівки перебував українець. Проте у салоні мікроавтобуса були 8 іноземців.

Серед пасажирів були 4 громадян Туреччини – 2 чоловіків, жінка та 9-місячна дитина – та 4 громадян Іраку.

Щоправда, один з пасажирів, який назвав себе іракцем, не мав при собі документів.

Нелегалів відвезли до відділу прикордонної служби "Смільниця", щоб з’ясувати обставини правопорушення.

Наразі правоохоронці проводять розслідування.

Прикордонники затримали автобус з 8 нелегалами / Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби