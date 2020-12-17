Львівські прикордонники затримали автобус з нелегалами з Іраку та Туреччини: фото
Львівські прикордонники 16 грудня зупинили автобус, який прямував у Польщу. У салоні автомобіля були 8 нелегалів з Туреччини та Іраку.
Прикордонники Львівського загону зупинили мікроавтобус з нелегалами неподалік кордону з Польщею. Окрім чоловіків-нелегалів, у салоні автомобіля були жінка та 9-місячна дитина. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
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Як прикордонники затримали мікроавтобус з нелегалами
- Пізно ввечері прикордонники відділу "Смільниця" на околиці Великолісся, поблизу кордону з Польщею, зупинили мікроавтобус Volkswagen.
- За кермом автівки перебував українець. Проте у салоні мікроавтобуса були 8 іноземців.
- Серед пасажирів були 4 громадян Туреччини – 2 чоловіків, жінка та 9-місячна дитина – та 4 громадян Іраку.
- Щоправда, один з пасажирів, який назвав себе іракцем, не мав при собі документів.
- Нелегалів відвезли до відділу прикордонної служби "Смільниця", щоб з’ясувати обставини правопорушення.
- Наразі правоохоронці проводять розслідування.
Прикордонники затримали автобус з 8 нелегалами / Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби
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