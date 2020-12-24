Перевізники Львівщини з 21 грудня підняли вартість проїзду у приміських автобусах в середньому на 20%. Так вони намагаються компенсувати свої втрати через карантинні обмеження.

Перевізники пояснюють рішення підвищити вартість проїзду в приміських автобусах тим, що пасажиропотік впав майже вдвічі. Через карантинні обмеження в автобусах можна возити лише сидячих пасажирів, тому перевізники отримують збитки. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Де та на скільки підвищилась вартість проїзду

На Львівщині перевізники з 21 грудня підняли тарифи на проїзд у приміських автобусах в середньому на 20%.

Зокрема, вартість проїзду зросла у напрямках Городка, Пустомитів, Буська, Жовкви та Кам'янки-Бузької, які обслуговують перевізники "Фіакр Львів", "Міра і К", АТП 14630.

Наприклад, "Фіакр Львів" підняв тариф у маршрутках №140 та 141 на 3 – 6 грн. Новий тариф зі Львова до Городка становить 26 гривень, а зі Львова до Пустомит – 16 гривень.

Чому підняли вартість проїзду в приміських автобусах

Керівник концерну "Екопастранс" Ігор Самардак розповів, що вартість проїзду підвищили через карантинні обмеження щодо перевезення пасажирів.

Вартість пального не зросла, трошки зросла мінімальна зарплата, але це не головне. Питання у карантинних вимогах щодо перевезення лише сидячих пасажирів. Загальний пасажиропотік впав удвічі,

– додав Самардак.

Він пояснив, що, щоб зберегти рентабельність, перевізники повинні були підняти тарифи щонайменше удвічі. Проте, за словами Самардака, всі розуміють, що людям наразі також тяжко, тому перевізники не збираються отримувати прибутки, які були до карантину.

"Але вийти хоча б на мінімальний нуль мусимо, в іншому разі ми просто станемо", – пояснив посадовець.

За словами Самардака, нові тарифи сформували на рівні собівартості. У підвищену вартість проїзду не входять навіть амортизаційні витрати, а лише заробітна плата водія, пальне та вартість ремонту.

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Тарифи повинні були підняти ще до виборів

За словами керівника Асоціації перевізників Львівщини Івана Велійка, тарифи зросли майже на усіх приміських маршрутах. Перевізники повинні були підняти вартість проїзду до виборів, "але оскільки було таке прохання не робити цього, то тарифи підняли вже після". Велійка зазначив, що таке прохання було від окремих перевізників, які балотувалися до місцевих рад.

Зростання тарифів на приміських маршрутах в середньому на 20% підтвердили у Львівській облдержадміністрації. Заступника голови ЛОДА Тараса Греня розповів, що ЛОДА вже кілька років не має повноважень впливати підвищення тарифів.

Зараз ми написали листи перевізникам, щоби нам надали розрахунки щодо підняття тарифів, і будемо звертатися в Антимонопольний комітет про перевірку їх обґрунтованості,

– додав Велійка.

Мешканці населених пунктів Львівщини обурились зростанням вартості проїзду в автобусах. Зокрема дописувачі групи "Пустомити on-line" у фейсбуці закликають бойкотувати нові тарифи.