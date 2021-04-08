У маршрутці сполученням "Львів – Шкло" 7 квітня трапився досить неприємний інцидент – водій накинувся з образами на учасника бойових дій на Донбасі Василя Мінджосу. Керманич не хотів везти АТОвця за посвідченням інваліда війни. В АТП призначили службове розслідування цього випадку.

Цей автобус обслуговує ТзОВ "Львівське АТП-14631". У підприємстві звернули увагу на інцидент та пообіцяли вжити "відповідних заходів".

До теми Кричав й називав свинею: на Львівщині водій маршрутки відмовився везти АТОвця – фото

В АТП проведуть службове розслідування

Заступниця директора "Львівського АТП-14631" Оксана Осєчко розповіла, що підприємство продовжує возити пільговиків безкоштовно, попри відсутність компенсації втрат від таких перевезень. Водії, які працюють в АТП регулярно проходять інструктажі щодо ввічливого ставлення до пасажирів, зокрема, до учасників АТО, інвалідів війни та інших пільговиків.

Водій, який образив учасника війни на Донбасі Василя Мінджосу, продовжує працювати.

На даний час робоча зміна водія ще триває. Завтра, 9 квітня, в автопідприємстві буде проведено службове розслідування щодо зазначеного випадку та вжито відповідні заходи,

– підсумувала Осєчко

Зверніть увагу! Громадський транспорт Львова курсує у режимі спецперевезень. Усі пільги на проїзд тимчасово скасували. Цим обмеженням почали користуватись водії обласних автобусів. Проте на Львівщині режиму спецперевезень не вводили, тож водії не можуть вимагати оплати за проїзд у пільговиків.

Інцидент у маршрутці сполученням "Львів – Шкло": деталі