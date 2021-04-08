Принижував та відмовлявся везти АТОвця: щодо водія призначили службове розслідування

У маршрутці сполученням "Львів – Шкло" 7 квітня трапився досить неприємний інцидент – водій накинувся з образами на учасника бойових дій на Донбасі Василя Мінджосу. Керманич не хотів везти АТОвця за посвідченням інваліда війни. В АТП призначили службове розслідування цього випадку.

Цей автобус обслуговує ТзОВ "Львівське АТП-14631". У підприємстві звернули увагу на інцидент та пообіцяли вжити "відповідних заходів".

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В АТП проведуть службове розслідування

Заступниця директора "Львівського АТП-14631" Оксана Осєчко розповіла, що підприємство продовжує возити пільговиків безкоштовно, попри відсутність компенсації втрат від таких перевезень. Водії, які працюють в АТП регулярно проходять інструктажі щодо ввічливого ставлення до пасажирів, зокрема, до учасників АТО, інвалідів війни та інших пільговиків.

Водій, який образив учасника війни на Донбасі Василя Мінджосу, продовжує працювати.

На даний час робоча зміна водія ще триває. Завтра, 9 квітня, в автопідприємстві буде проведено службове розслідування щодо зазначеного випадку та вжито відповідні заходи,

– підсумувала Осєчко

Інцидент у маршрутці сполученням "Львів – Шкло": деталі

Зранку 7 квітня АТОвець Василь Мінджоса їхав на роботу до Львова зі Шкла.

Водій маршрутки не хотів везти чоловіка безкоштовно за посвідченням інваліда війни.

За словами Мінджоси, коли він дав керманичу 10 гривень за проїзд по Львову, той кинув у нього гроші та почав кричати.

АТОвець розповів, що водій принижував його та називав свинею.

Правоохоронці, які зайшли в автобус у Новояворівську, порадили йому написати на водія заяву.

Проте АТОвець не мав на це часу, бо поспішав на роботу.