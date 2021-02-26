У Львові зі школи №92 звільнили 70-річного вчителя трудового навчання Миколу Вихриста через ймовірні побиття учнів. У школі розповіли, що отримали багато скарг на викладача, який почав працювати в освітньому закладі лише місяць тому.

Школа №92 розташована у мікрорайоні Рясне. До того, як почати тут працювати, вчитель викладав у профтехучилищі та на курсах для водіїв.

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У чому звинуватили вчителя

Матір одного з учнів школи №92, який навчається у 6 класі, Василина Добрянська написала у фейсбуці, що 70-річний вчитель трудового навчання побив її сина. За словами жінки, інцидент трапився 25 лютого. Про побиття їй розповів сам школяр.

Вчора син розповів, як він з ними поводиться. Неодноразово принижував їх, і ще сміє підіймати руку. То за шию хапає, то руки викручує, а вчора відвів за шию в підсобне приміщення і вдарив в живіт кулаком мого сина,

– розповіла жінка.

Свідком цього випадку став однокласник хлопця, який відчинив двері у підсобне приміщення.

Що розповів директор школи

Директор школи Михайло Ковтало розповів, що такий випадок й справді стався на уроці трудового навчання. За його словами, школярі й раніше скаржились на агресивну поведінку викладача. У школі вчителя попереджали про зміну поведінки, а після випадку шестикласником – звільнили.

"Було десь потиснув руку, ще там щось. Я з ним порозмовляв, попереджав… Він ніби кулаком вчора вдарив у живіт. Але я той живіт дивився вчора – там ознак не було ніяких. Але я вчора йому сказав, що треба звільнятися, якщо ви не можете себе стримати в нервах", – розповів Ковтало.

Директор зазначив, що вчитель почав працювати у школі в січні 2021 року. До того трудове навчання викладала жінка. Проте вона пішла у відпустку по догляду за дитиною.

Ми відкрили вакансію і такий вчитель прийшов, відповідальний і вимогливий. Але діти не завжди хотіли працювати, хтось сміявся, хтось в телефоні сидить. А він, я так помітив, нервувався. І він сам казав мені, що не витримує. А сьогодні я його звільнив. Тепер у нас є вакансія,

– зазначив директор школи.

Ковтало додав, що викладач раніше працював на курсах для водіїв, а до цього – у профтехучилищі.

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Цікаво! Школа №92, що розташована на вулиці Шевченка, у 2019 році взяла участь у проєкті "Булінг STOPS Тут". Він є частиною виконання Плану дій з реалізації ініціативи ЮНІСЕФ "Громада, дружня до дітей та молоді".