Вбив кохану через ревнощі: моторошні подробиці смерті Дар'ї Косенок
Тіло 19-річної студентки Дар'ї Косенок 30 березня знайшли в орендованій квартирі у Львові. Невдовзі правоохоронці затримали головного підозрюваного у вбивстві – хлопця дівчини. Попередньо відомо, що він зарізав кохану через ревнощі.
Джерело:ZAXID.NET
Напередодні пара посварилась. За інформацією ЗМІ, у дівчини були вкрай складні стосунки зі своїм хлопцем.
До теми У Львові затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Дар'ї Косенок
Хлопець з усіх сил намагався втекти від поліції
Правоохоронці затримали 19-річного жителя Житомира, якого підозрюють у вбивстві Дар'ї Косенок, в одному з хостелів Східниці. Зі Львова хлопець спочатку втік в Дрогобич, а звідти – у Східницю.
Попередньо відомо, що підозрюваний зізнався у вбивстві дівчини. Проте наразі правоохоронці встановлюють точні причини та обставини трагедії. Поки затриманий розповів лише те, що він приревнував кохану, тому вдарив її ножем у груди 9 разів.
Бойфренд 19-річної Дар'ї, знаючи, що на вході в будинок є камера, втікав через вікно. Сам він не працює, займався програмуванням,
– розповів керівника Львівського райуправління поліції Павло Гарасим.
Раніше дівчина писала на хлопця заяву в поліцію
Підозрюваний у вбивстві студентки постійно у Львові не проживав. Він приїжджав у місто лише для того, щоб зустрітись з коханою.
Студентка зустрічалась з ним близько 2 років. Проте стосунки пари були складними. За кілька тижнів до вбивства закохані посварились. Хлопець відібрав у Косенок телефон, тож вона написала на нього заяву в поліцію. Проте через кілька днів дівчина забрала заяву, заявивши, що не має претензій до хлопця.
У переддень вбивства пара винайняла квартиру на добу. Пізніше вони продовжили перебування на 1 день. У поліції розповіли, що перед трагедією ніхто з них не розпивав алкоголь.
Що відомо про вбивство Дар'ї Косенок
- Дар'я Косенок 29 березня вийшла з гуртожитку й не повернулась.
- Того ж дня матір дівчини подала в поліцію заяву про зникнення доньки.
- Увечері 30 березня дівчину знайшли мертвою у квартирі на вулиці Личаківській.
- На тілі Косенок виявили множинні ножові поранення
- За інформацією ЗМІ, що цю квартиру дівчина винаймала разом зі своїм хлопцем.
- Невдовзі хлопця Косенюк затримали правоохоронці.
- Якщо провину хлопця доведуть у суді, йому загрожуватиме до 15 років у в'язниці.
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