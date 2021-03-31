Тіло 19-річної студентки Дар'ї Косенок 30 березня знайшли в орендованій квартирі у Львові. Невдовзі правоохоронці затримали головного підозрюваного у вбивстві – хлопця дівчини. Попередньо відомо, що він зарізав кохану через ревнощі.

Напередодні пара посварилась. За інформацією ЗМІ, у дівчини були вкрай складні стосунки зі своїм хлопцем.

До теми У Львові затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Дар'ї Косенок

Хлопець з усіх сил намагався втекти від поліції

Правоохоронці затримали 19-річного жителя Житомира, якого підозрюють у вбивстві Дар'ї Косенок, в одному з хостелів Східниці. Зі Львова хлопець спочатку втік в Дрогобич, а звідти – у Східницю.

Попередньо відомо, що підозрюваний зізнався у вбивстві дівчини. Проте наразі правоохоронці встановлюють точні причини та обставини трагедії. Поки затриманий розповів лише те, що він приревнував кохану, тому вдарив її ножем у груди 9 разів.

Бойфренд 19-річної Дар'ї, знаючи, що на вході в будинок є камера, втікав через вікно. Сам він не працює, займався програмуванням,

– розповів керівника Львівського райуправління поліції Павло Гарасим.

Раніше дівчина писала на хлопця заяву в поліцію

Підозрюваний у вбивстві студентки постійно у Львові не проживав. Він приїжджав у місто лише для того, щоб зустрітись з коханою.

Студентка зустрічалась з ним близько 2 років. Проте стосунки пари були складними. За кілька тижнів до вбивства закохані посварились. Хлопець відібрав у Косенок телефон, тож вона написала на нього заяву в поліцію. Проте через кілька днів дівчина забрала заяву, заявивши, що не має претензій до хлопця.

У переддень вбивства пара винайняла квартиру на добу. Пізніше вони продовжили перебування на 1 день. У поліції розповіли, що перед трагедією ніхто з них не розпивав алкоголь.

Що відомо про вбивство Дар'ї Косенок