Переказала собі 30 тисяч доларів з рахунку клієнта: на Львівщині затримали керівницю банку

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру керівниці одного з банків області. Посадовиця шляхом складних грошових маніпуляцій привласнила майже 30 тисяч доларів клієнта.

Джерело: поліція Львівщини

Жінка провела низку грошових маніпуляцій у 2018 році. Їй загрожує до 12 років за ґратами.

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Як посадовиця привласнила гроші клієнта банку

Правоохоронці встановили, що у 2018 році начальниця відділення одного з банків Львівщини, 37-річна жителька Дрогобича, привласнила 30 тисяч доларів, які належали клієнту.

Зловмисниця, використовуючи підроблені фінансово-бухгалтерські документи та депозитні договори, розміщувала гроші постраждалого на карткові рахунки, які відкривала без його відома.

Після чого шляхом складних маніпуляцій вона переказувала ці гроші на свої карткові рахунки та знімала готівку, яку потім просто забирала собі

Що загрожує зловмисниці

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у привласненні грошей шляхом зловживання службовим становищем. Посадовиці загрожує покарання – від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.