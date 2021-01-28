Переказала собі 30 тисяч доларів з рахунку клієнта: на Львівщині затримали керівницю банку

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру керівниці одного з банків області. Посадовиця шляхом складних грошових маніпуляцій привласнила майже 30 тисяч доларів клієнта.
Джерело: поліція Львівщини
Жінка провела низку грошових маніпуляцій у 2018 році. Їй загрожує до 12 років за ґратами.
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Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у привласненні грошей шляхом зловживання службовим становищем. Посадовиці загрожує покарання – від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.