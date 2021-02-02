На Львівщині правоохоронці затримали начальницю управління праці та соцзахисту однієї з міськрад регіону. Жінка привласнила 673 тисячі гривень шляхом різних грошових маніпуляцій.

Джерело: поліція Львівщини

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років за ґратами.

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Як жінка привласнила бюджетні гроші

Правоохоронці встановили, що зловмисниця, зловживаючи службовим становищем, у 2019 році заволоділа бюджетними грошима в особливо великих розмірах.

46-річна жителька Дрогобицького району обіймала посаду начальника відділу управління праці та соціального захисту однієї з міських рад Львівщини.

Жінка мала доступ до бухгалтерської документації.

Зловмисниця внесла неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення, яке підлягало виплаті.

Так, жінка привласнила 673 тисячі гривень бюджетних коштів.

Що загрожує зловмисниці

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру в привласненні й розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.