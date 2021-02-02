Привласнила понад 670 тисяч гривень: на Львівщині затримали начальницю управління соцзахисту
На Львівщині правоохоронці затримали начальницю управління праці та соцзахисту однієї з міськрад регіону. Жінка привласнила 673 тисячі гривень шляхом різних грошових маніпуляцій.
Джерело: поліція Львівщини
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років за ґратами.
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Як жінка привласнила бюджетні гроші
- Правоохоронці встановили, що зловмисниця, зловживаючи службовим становищем, у 2019 році заволоділа бюджетними грошима в особливо великих розмірах.
- 46-річна жителька Дрогобицького району обіймала посаду начальника відділу управління праці та соціального захисту однієї з міських рад Львівщини.
- Жінка мала доступ до бухгалтерської документації.
- Зловмисниця внесла неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення, яке підлягало виплаті.
- Так, жінка привласнила 673 тисячі гривень бюджетних коштів.
Що загрожує зловмисниці
Слідчі повідомили зловмисниці про підозру в привласненні й розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.
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