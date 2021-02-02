Привласнила понад 670 тисяч гривень: на Львівщині затримали начальницю управління соцзахисту

На Львівщині правоохоронці затримали начальницю управління праці та соцзахисту однієї з міськрад регіону. Жінка привласнила 673 тисячі гривень шляхом різних грошових маніпуляцій.
Джерело: поліція Львівщини
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років за ґратами.
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Слідчі повідомили зловмисниці про підозру в привласненні й розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.