У Львові слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо "відмивання" грошей під час будівництва казарм. Директор підприємства завдав державі збитків на понад 4,7 мільйона гривень.

Директору підприємства повідомили про підозру за 3 статтями кримінального кодексу. Йому може загрожувати до 12 років у в'язниці.

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Чоловік відмив понад 2,4 мільйона гривень

Слідчі встановили, що власник підприємства (генпідрядник) умисно підробляв акти приймання будівельних робіт.

приймання будівельних робіт. У них чоловік зазначав обсяги, види та вартість робіт, які фактично ніхто не виконував.

Він підписав документи, завірив печаткою товариства та скерував їх до Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління.

На підставі цих актів управління оплатило понад 4,72 мільйона гривень .

. Потім власник підприємства, діючи від імені певної юридичної особи, "відмив" понад 2,4 мільйона гривень.

Для цього він здійснив низку переказів цих грошей на інший розрахунковий рахунок підприємства.

цих грошей на інший розрахунковий рахунок підприємства. Потім підприємство перерахувало їх на видачу готівки з банкомата за карткою .

. Так, керівник підприємства особисто отримав гроші .

. Внаслідок таких грошових махінацій Міноборони України зазнало понад 4,72 мільйона гривень збитків.

Зверніть увагу! ДБР також встановило, що під час будівництва казарм роботи виконали з порушенням проєктної документації та будівельних норм. Це негативно впливає на стан будівель та може призвести до їх повного руйнування.

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Директору підприємства повідомили про підозру

Керівнику підприємства повідомили про підозру:

у заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем;

у службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки;

у відмиванні майна.

ДБР одночасно завершило розслідування щодо юридичної особи, якій можуть накласти арешт на майно.

Якщо провину директора підприємства доведуть у суді, йому загрожуватиме до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.