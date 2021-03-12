Привласнив 4,7 мільйона гривень під час будівництва казарм: ДБР завершило розслідування

У Львові слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо "відмивання" грошей під час будівництва казарм. Директор підприємства завдав державі збитків на понад 4,7 мільйона гривень.
Директору підприємства повідомили про підозру за 3 статтями кримінального кодексу. Йому може загрожувати до 12 років у в'язниці.
Цікаво ДБР викрила керівників поліції, які продали понад 800 дозволів на зброю
Чоловік відмив понад 2,4 мільйона гривень
Зверніть увагу!
- Слідчі встановили, що власник підприємства (генпідрядник) умисно підробляв акти приймання будівельних робіт.
- У них чоловік зазначав обсяги, види та вартість робіт, які фактично ніхто не виконував.
- Він підписав документи, завірив печаткою товариства та скерував їх до Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління.
- На підставі цих актів управління оплатило понад 4,72 мільйона гривень.
- Потім власник підприємства, діючи від імені певної юридичної особи, "відмив" понад 2,4 мільйона гривень.
- Для цього він здійснив низку переказів цих грошей на інший розрахунковий рахунок підприємства.
- Потім підприємство перерахувало їх на видачу готівки з банкомата за карткою.
- Так, керівник підприємства особисто отримав гроші.
- Внаслідок таких грошових махінацій Міноборони України зазнало понад 4,72 мільйона гривень збитків.
ДБР також встановило, що під час будівництва казарм роботи виконали з порушенням проєктної документації та будівельних норм. Це негативно впливає на стан будівель та може призвести до їх повного руйнування.
Читайте також У Дрогобичі на хабарі затримали посадовця міськради: фото
Директору підприємства повідомили про підозру
Керівнику підприємства повідомили про підозру:
- у заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем;
- у службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки;
- у відмиванні майна.
ДБР одночасно завершило розслідування щодо юридичної особи, якій можуть накласти арешт на майно.
Якщо провину директора підприємства доведуть у суді, йому загрожуватиме до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.