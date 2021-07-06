Петрик очолював управління охорони об'єктів культурної спадщини ЛОДА. Його призначили на цю посаду у квітні 2021 року.
До теми Пам'яткоохоронця Василя Петрика помістили в СІЗО: підозрюють у заволодінні мільйоном гривень
Суд відсторонив Петрика від посади
Галицький райсуд Львова 6 липня підтримав позицію слідства та відсторонив Петрика від посади начальника управління охорони об'єктів культурної спадщини Львівської ОДА. Суд прийняв таке рішення у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження проти відомого львівського пам'яткоохоронця.
Петрику інкримінують привласнення мільйона гривень з бюджету під час реконструкції у заповіднику "Древній Звенигород". Роботи проводили у грудні 2020 року. Тоді посадовець був керівником ПП "Белзький мур", яке було розпорядником коштів.
Коротко про справу проти Петрика
- Василь Петрик називає кримінальну справу проти себе замовною.
- Посадовець вважає, що її розпочали через його активну пам'яткоохоронну діяльність, зокрема, збереження Миколаївської фортеці.
- Галицький суд Львова 16 червня обрав йому запобіжний захід.
- Пам'яткоохоронця взяли під варту на 2 місяці із можливістю внесення 567 тисяч гривень застави.
- Сім'я Петрика одразу оголосила про збір коштів.
- Пам'яткоохоронець провів у СІЗО лише ніч.
- Наступного дня за нього сплатили заставу.