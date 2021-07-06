Петрик очолював управління охорони об'єктів культурної спадщини ЛОДА. Його призначили на цю посаду у квітні 2021 року.

До теми Пам'яткоохоронця Василя Петрика помістили в СІЗО: підозрюють у заволодінні мільйоном гривень

Суд відсторонив Петрика від посади

Галицький райсуд Львова 6 липня підтримав позицію слідства та відсторонив Петрика від посади начальника управління охорони об'єктів культурної спадщини Львівської ОДА. Суд прийняв таке рішення у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження проти відомого львівського пам'яткоохоронця.

Петрику інкримінують привласнення мільйона гривень з бюджету під час реконструкції у заповіднику "Древній Звенигород". Роботи проводили у грудні 2020 року. Тоді посадовець був керівником ПП "Белзький мур", яке було розпорядником коштів.

Коротко про справу проти Петрика