Привласнювала зарплату підлеглої: завідувачка дитсадка потрапила на лаву підсудних

Джерело:Львівська облпрокуратура
Правоохоронці затримали завідувачку одного з дитсадків Стрийщини. Слідчі встановили, що вона підробляла документи та привласнювала зарплату виховательки.
Слідчі завершили проводити досудове розслідування. Невдовзі відбудеться судове засідання.
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Правоохоронці повідомили завідувачці дитсадка про підозру у підробці документів та привласненні чужого майном шляхом зловживання службовим становищем. Максимальне покарання, яке загрожує жінці, – до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Невдовзі суддя обере для посадовиці покарання.