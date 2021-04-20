Привласнювала зарплату підлеглої: завідувачка дитсадка потрапила на лаву підсудних

Правоохоронці затримали завідувачку одного з дитсадків Стрийщини. Слідчі встановили, що вона підробляла документи та привласнювала зарплату виховательки.

Слідчі завершили проводити досудове розслідування. Невдовзі відбудеться судове засідання.

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Завідувачка привласнювала зарплату підлеглої

Правоохоронці встановили, що 48-річна жителька Стрийщини, працюючи на посаді завідувачки одного з дитсадків району, привласнювала зарплату виховательки.

Жінка протягом 3 місяців підробляла табелі обліку використання робочого часу підлеглої.

Потім посадовиця подавала ці фіктивні документи у бухгалтерію райдержадміністрації, яка нараховувала виховательці зарплатню.

Проте жінка фактично не працювала, а гроші надходили безпосередньо на рахунок завідувачки.

Невдовзі відбудеться судове засідання

Правоохоронці повідомили завідувачці дитсадка про підозру у підробці документів та привласненні чужого майном шляхом зловживання службовим становищем. Максимальне покарання, яке загрожує жінці, – до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Невдовзі суддя обере для посадовиці покарання.