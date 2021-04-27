Прив'язав сусідського пса до авто і поїхав: на Львівщині суд виніс чоловікові вирок

Яворівський райсуд Львівщини визнав 53-річного чоловіка винним у жорстокому поводженні з тваринами. Він прив'язав до свого авто сусідського собаку та поїхав, тягнучи його за собою.

Інцидент трапився 6 січня 2021 року. На щастя, собака вижив, проте отримав травми.

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Чоловік прив'язав до авто собаку та рушив

Правоохоронці на початку січня 2021 року відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами 53-річним жителем Новояворівська.

Під час розгляду справи чоловік повністю визнав свою провину.

Він розповів, що 6 січня приїхав до своєї мами.

Жінка плакала й була дуже засмучена, адже сусідський пес загриз її курей.

Чоловік пішов до сусіда, але той спав, тож обвинувачений забрав з подвір'я його пса.

Потім він прив'язав собаку ланцюгом до своєї автівки Opel Zafira, щоб вивезти його за село.

Пес був спокійним, а коли його прив'язали до авто, то ліг на землю й нікуди не хотів йти.

Попри це, чоловік сів за кермо та поїхав зі села Старичі у напрямку Шкла. Він протягнув собаку за собою близько кілометра.

Обвинувачений зупинив автівку лише, коли почув, що інший водій на дорозі почав йому сигналити, а його пасажирка – кричати.

Зупинившись, обвинувачений відчепив пса, й тварина одразу втекла в кущі.

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Чоловік розумів, що собака міг загинути

Під час судового засідання чоловік заявив, що надалі не вчинятиме таких дій. Він попросив призначити йому мінімальне покарання у вигляді штрафу. Також обвинувачений зазначив, що розумів, що внаслідок інциденту собака міг загинути. Проте, на щастя, пес залишився живим – його вилікували волонтери.

Суддя Мар’яна Білецька, дослідивши матеріали справи, визнала чоловіка винним у жорстокому поводженні з тваринами та вчиненні замаху на злочин. Йому призначили покарання – 17 тисяч гривень штрафу.