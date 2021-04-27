Прийняла клієнтку без запису: львівську перукарку оштрафували за порушення карантину

Сихівський районний суд Львова оштрафував перукарку за порушення карантину. Вона прийняла клієнтку без запису й стригла її без рукавичок.

Інцидент трапився під час березневого карантину у Львові. Перукарка Галина Лозова погодилась прийняти без запису клієнтку, яка поспішала.

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На перукарку склали протокол за порушення карантину

У Львові 19 березня ввели жорсткий карантин.

Перукарням та салонам краси дозволили працювати лише за попереднім записом.

Поліцейські цього ж дня о 13:00 виявили в перукарні на вулиці Стрийській перукарку Галину Лозову, яка обслуговувала жінку.

Правоохоронці встановили, що жінка стригла клієнтку поза записом і без рукавичок.

Тож поліцейські склали на неї протокол за порушення карантину.

Суд оштрафував жінку

Під час судового засідання 13 квітня перукарка частково визнала свою провину. Жінка розповіла, що зазвичай вона дотримується карантинних обмежень та приймає клієнтів лише за попереднім записом. Проте вранці 19 березня до неї зателефонувала клієнтка, яка попросила прийняти її якомога швидше. Перукарка на це погодилась. Відсутність рукавиць жінка пояснила тим, що їй так зручно стригти.

Голова Сихівського районного суду Ольга Бойко, дослідивши матеріали справи, визнала перукарку винною. Її оштрафували на 17 тисяч гривень. Окрім цього, жінка повинна сплатити 454 гривні судового збору. За українським законодавством, це рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному суді.