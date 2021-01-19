У Львові під час святкової літургії 19 січня у подвір'ї церкви святого Йосафата помер 53-річний львів'янин. Чоловікові стало погано, тому він вийшов з церкви на вулицю та сів на лавку. Саме там він і помер.

Хоч у ЗМІ та телеграм-каналах й запевняли, що львів'янин помер від обмороження, правоохоронці повністю заперечують цю версію. Точну причину смерті чоловіка встановить експертиза. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як чоловік помер під час святкової літургії

Тіло 53 річного львів'янина знайшли у подвір'ї церкви святого Йосафата, що розташована на вулиці Замарстинівській.

Чоловік прийшов на ранкову службу. Близько 10:00 йому стало погано.

Він вийшов на вулицю та сів на лавку біля церкви. Саме там львів'янин й помер.

Небайдужі парафіяни одразу викликали медиків. Лікарі підтвердили смерть.

Наразі правоохоронці встановлюють точну причину загибелі чоловіка.

Проте вони вже заперечили поширену у соцмережах та ЗМІ інформацію про те, що львів'янин помер від переохолодження.



У Львові чоловік помер у подвір'ї церкви / Фото "Типовий Львів"

Про фейкову інформацію у соцмережах

Про загибель чоловіка на подвір'ї церкви стало відомо з інформації очевидців у соцмережах. В усіх повідомленнях стверджували, що чоловік помер від обмороження. Деякі сайти навіть повідомляли, що львів'янин загинув, чекаючи на безкоштовну їжу. Проте й настоятель церкви, й правоохоронці запевняють, що ця інформація повністю неправдива.

Сьогодні було освячення води, цей чоловік, як мені розказували парафіяни, був у церкві, де йому стало зле. Йому допомогли вийти на вулицю, посадили на лавку і він помер. Викликали медиків, тоді викликали поліцію, як це і має робитися. Але ми не могли його навіть накрити, поки тіло не оглянули правоохоронці,

– зазначив священник Ігор Безкостий.

Речниця львівської поліції Світлана Добровольська, своєю чергою, розповіла, що чоловік був 53-річним місцевим жителем.

"Попередньо встановлено, що він прийшов до церкви, йому раптово стало зле, він сів на лавку і помер. Зараз правоохоронці відправили тіло на експертизу, яка встановить точну причину смерті. У соцмережах пишуть, що він замерз і чекав у черзі на їжу, не знаю, звідки таке беруть, але всі такі повідомлення є неправдивими", – додала Добровольська.