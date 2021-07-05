Борг ЛАЗу виставив на аукціон державний "Укрексімбанк". Він сподівається отримати щонайменше 76 мільйонів гривень.

До теми Стартова ціна – понад 76 мільйонів: борг Львівського автобусного заводу виставили на аукціон

Аукціон завершується 5 липня

Садовий розповів, що аукціон з продажу частини заборгованості Львівського автобусного заводу завершується 5 липня. Продають лише невелику частину приміщень, які наразі перебувають під заставою.

На аукціон виставили 76 мільйонів – це лише мала частина боргу підприємства. Купівля цієї заборгованості не дає права користуватись майном заводу. Це швидше квиток на інвестиційну війну, адже таких боргів є багато і вони розміщені у різних банках,

– зазначив мер.

За словами міського голови, минулого тижня він розмовляв з керівництвом "Укрексімбанку". За словами Садового, їм вдалося знайти точки дотику у питаннях, які є важливими для міста.

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На території заводу потрібно відновити виробництво

Міський голова зазначив, що лотом дуже зацікавились будівельні компанії.

"Російські бандюки вивезли з ЛАЗу ще не все, але в нас чимало охочих завершити їхню роботу. Доводжу до відома потенційних інвесторів, що на території заводу потрібно відновити промислове виробництво. Про жодну житлову забудову мова йти не може", – зазначив міський голова.

За словами мера, місто не дозволить змінити цільове призначення земельних ділянок. Львів вже має хороший досвід із продажем колонії на Сихові, тож цей результат хочуть закріпити.

"Львову потрібні високооплачувані робочі місця. У нас є потенціал для машинобудування. Трамваї, тролейбуси, електромобілі — це те, що Львів може виготовляти для України та всього світу", – підсумував Садовий.