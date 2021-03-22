Продавали наркотики у виправній колонії: на Львівщині затримали злочинну групу – фото
На Львівщині затрмали 8 наркоторговців / Поліція Львівщини
Правоохоронці повідомили про підозри 8 учасникам злочинного угруповання. Зловмисники постачали наркотики у Личаківську виправну колонію у великих обсягах.
Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Невдовзі суддя обере зловмисникам покарання.
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Зловмисники збували наркотики у великих обсягах
- Правоохоронці встановили, що злочинну групу організував 38-річний "смотрящий" за Личаківською виправною колонією.
- Зловмисники постачали на територію установи наркотики у великих обсягах.
- Товар перекидали на територію колонії, де його приймали ув'язнені учасники угруповання. Потім вони розподіляли наркотики між іншими арештантами.
- До складу злочинної групи входили 8 людей, 4 з яких були неодноразово судимі.
- В кожного члена угруповання були чітко визначені ролі – хтось займався придбанням та перевезенням наркотиків, інші – відповідали за розповсюдження та контроль грошей.
- Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 500 таблеток "субітексу", марихуану, мобільні телефони з контактами постачальників та чорнові записи.
Чоловіки постачали наркотики до виправної колонії / Фото поліції Львівщини
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Зловмисникам повідомили про підозри
Правоохоронці повідомили про підозри усім 8 зловмисникам:
- організатору – за "створення злочинної організації" та "незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропів або їх аналогів";
- усім іншим учасникам злочинної організації – за "незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропів або їх аналогів".
Обвинувальний акт щодо усіх зловмисників скерували до суду.
Невдовзі суд обере зловмисникам покарання / Фото поліції Львівщини
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