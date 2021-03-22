Продавали наркотики у виправній колонії: на Львівщині затримали злочинну групу – фото

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Джерело:

поліція Львівщини

Правоохоронці повідомили про підозри 8 учасникам злочинного угруповання. Зловмисники постачали наркотики у Личаківську виправну колонію у великих обсягах.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Невдовзі суддя обере зловмисникам покарання.

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Зловмисники збували наркотики у великих обсягах

  • Правоохоронці встановили, що злочинну групу організував 38-річний "смотрящий" за Личаківською виправною колонією.
  • Зловмисники постачали на територію установи наркотики у великих обсягах.
  • Товар перекидали на територію колонії, де його приймали ув'язнені учасники угруповання. Потім вони розподіляли наркотики між іншими арештантами.
  • До складу злочинної групи входили 8 людей, 4 з яких були неодноразово судимі.
  • В кожного члена угруповання були чітко визначені ролі – хтось займався придбанням та перевезенням наркотиків, інші – відповідали за розповсюдження та контроль грошей.
  • Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 500 таблеток "субітексу", марихуану, мобільні телефони з контактами постачальників та чорнові записи.


Чоловіки постачали наркотики до виправної колонії / Фото поліції Львівщини

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Зловмисникам повідомили про підозри

Правоохоронці повідомили про підозри усім 8 зловмисникам:

  • організатору – за "створення злочинної організації" та "незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропів або їх аналогів";
  • усім іншим учасникам злочинної організації – за "незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропів або їх аналогів".

Обвинувальний акт щодо усіх зловмисників скерували до суду.


Невдовзі суд обере зловмисникам покарання / Фото поліції Львівщини