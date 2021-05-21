Продавали наркотики й підробляли кримінальні справи: у Львові затримали правоохоронців

Співробітники ДБР та СБУ викрили правоохоронців, які продавали наркотики. Окрім цього, зловмисники фальсифікували кримінальні провадження та затримували невинних людей, щоб покращити свої показники роботи.

Чотирьом правоохоронцям вже повідомили про підозру. Ще двох зловмисників оголосили у розшук.

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Правоохоронці продавали наркотики й підробляли кримінальні справи

За даними слідства, заступник начальника відділу кримінальної поліції разом з працівниками підрозділу та колишнім правоохоронцем продавав у Львові наркотики.

Окрім цього, зловмисники фальсифікували кримінальні провадження, щоб покращити свої показники роботи.

Вони штучно створювали докази та притягали до кримінальної відповідальності невинних людей.

Зокрема, правоохоронці підкуповували потенційних затриманих.

Поліцейські давали їм наркотики, щоб ті признали свою вину в різних кримінальних правопорушеннях.

Слідчі провели обшуки за місцем роботи та проживання правоохоронців.



Правоохоронці фальсифікували кримінальні справи / Фото Офісу генпрокурора

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за 4 статтями Кримінального кодексу:

незаконне зберігання, перевезення, збут наркотиків і психотропних речовин;

службове підроблення;

одержання неправомірної вигоди;

свідоме притягнення невинного до кримінальної відповідальності.

Наразі слідчі вже повідомили про підозру 3 правоохоронцям та 1 колишньому поліцейському. Двох зловмисників оголосили у розшук.

Досудове розслідування триває. Невдовзі чоловіків відсторонять від посад та оберуть їм запобіжні заходи. Також слідчі намагаються встановити інших співучасників злочинів.

Розслідування проводили слідчі ДБР, СБУ та Львівського Управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.



Двох зловмисників оголосили у розшук / Фото Офісу генпрокурора



Правоохоронці продовжують проводити розслідування / Фото Офісу генпрокурора