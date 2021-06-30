Розслідування проводили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Львівщини та співробітники кіберполіції. Зловмисникам загрожує до 12 років у в'язниці.

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В'язні видурювали гроші через інтернет

  • Правоохоронці встановили, що троє зловмисників, які відбували покарання в одному з виправних закладів на Львівщині, ошукували людей.
  • Вони продавали у мережі уявні сільськогосподарські товари.
  • Членами злочинної групи були жителі Вінницької та Одеської областей віком від 21 до 28 років.
  • Зловмисники пропонували покупцям безкоштовну доставку замовлень.
  • Однак, отримавши гроші, шахраї блокували замовників.
  • Їхніми жертвами стали жителі Львівщини інших областей України.
  • Зловмисники ошукали їх на 62 тисячі гривень.
  • Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони та планшети, які використовували шахраї.

Продавали уявні товари: на Львівщині в'язні видурювали у людей гроші – фото
В'язні видурювали гроші через інтернет / Фото поліції Львівщини

Невдовзі відбудеться суд

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру в "шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме від 5 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Невдовзі зловмисникам оберуть покарання.

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