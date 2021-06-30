Продавали уявні товари: на Львівщині в'язні видурювали у людей гроші – фото

Правоохоронці викрили на Львівщині групу інтернет-шахраїв. Троє в'язнів продавали у мережі уявні сільськогосподарські товари. Невдовзі суд обере їм покарання.

Розслідування проводили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Львівщини та співробітники кіберполіції. Зловмисникам загрожує до 12 років у в'язниці.

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В'язні видурювали гроші через інтернет

Правоохоронці встановили, що троє зловмисників, які відбували покарання в одному з виправних закладів на Львівщині, ошукували людей.

Вони продавали у мережі уявні сільськогосподарські товари.

Членами злочинної групи були жителі Вінницької та Одеської областей віком від 21 до 28 років.

Зловмисники пропонували покупцям безкоштовну доставку замовлень.

Однак, отримавши гроші, шахраї блокували замовників.

Їхніми жертвами стали жителі Львівщини інших областей України.

Зловмисники ошукали їх на 62 тисячі гривень.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони та планшети, які використовували шахраї.



В'язні видурювали гроші через інтернет / Фото поліції Львівщини

Невдовзі відбудеться суд

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру в "шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме від 5 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Невдовзі зловмисникам оберуть покарання.

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