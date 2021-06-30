Продавали уявні товари: на Львівщині в'язні видурювали у людей гроші – фото
Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці викрили на Львівщині групу інтернет-шахраїв. Троє в'язнів продавали у мережі уявні сільськогосподарські товари. Невдовзі суд обере їм покарання.
Розслідування проводили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Львівщини та співробітники кіберполіції. Зловмисникам загрожує до 12 років у в'язниці.
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В'язні видурювали гроші через інтернет
- Правоохоронці встановили, що троє зловмисників, які відбували покарання в одному з виправних закладів на Львівщині, ошукували людей.
- Вони продавали у мережі уявні сільськогосподарські товари.
- Членами злочинної групи були жителі Вінницької та Одеської областей віком від 21 до 28 років.
- Зловмисники пропонували покупцям безкоштовну доставку замовлень.
- Однак, отримавши гроші, шахраї блокували замовників.
- Їхніми жертвами стали жителі Львівщини інших областей України.
- Зловмисники ошукали їх на 62 тисячі гривень.
- Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони та планшети, які використовували шахраї.
В'язні видурювали гроші через інтернет / Фото поліції Львівщини
Невдовзі відбудеться суд
Слідчі повідомили зловмисникам про підозру в "шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме від 5 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Невдовзі зловмисникам оберуть покарання.
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