Хотів продати 45 грамів метадону: у Львові затримали наркоторговця – фото
У Львові правоохоронці затримали чоловіка за збут наркотиків. У зловмисника вилучили 45 грамів метадону вартістю близько 80 тисяч гривень.
Джерело:поліція Львівщини
Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
До теми На Львівщині в оселі 52-річного чоловіка правоохоронці вилучили зброю та багато наркотиків: фото
Як затримали наркоторговця
- Правоохоронці викрили 33-річного львів’янина, який продавав наркотики.
- Під час санкціонованого обшуку у чоловіка вилучили речовину, схожу на наркотичний засіб "метадон" вагою близько 45 грамів.
- Її скерували на експертне дослідження.
- Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" становить близько 80 тисяч гривень.
- До проведення обшуку та затримання зловмисника залучили спецпризначенців поліції Львівщини.
Дивіться фото, що правоохоронці знайшли під час обшуку / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів". Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років за ґратами.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі поліцейські вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Досудове розслідування триває.
Поділитися новиною