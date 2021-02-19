У Львові правоохоронці затримали чоловіка за збут наркотиків. У зловмисника вилучили 45 грамів метадону вартістю близько 80 тисяч гривень.

Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

До теми На Львівщині в оселі 52-річного чоловіка правоохоронці вилучили зброю та багато наркотиків: фото

Як затримали наркоторговця

Правоохоронці викрили 33-річного львів’янина, який продавав наркотики.

Під час санкціонованого обшуку у чоловіка вилучили речовину, схожу на наркотичний засіб "метадон" вагою близько 45 грамів.

Її скерували на експертне дослідження.

Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" становить близько 80 тисяч гривень.

До проведення обшуку та затримання зловмисника залучили спецпризначенців поліції Львівщини.

Дивіться фото, що правоохоронці знайшли під час обшуку / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів". Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років за ґратами.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі поліцейські вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Досудове розслідування триває.