Хотів продати 45 грамів метадону: у Львові затримали наркоторговця – фото

Джерело:поліція Львівщини
У Львові правоохоронці затримали чоловіка за збут наркотиків. У зловмисника вилучили 45 грамів метадону вартістю близько 80 тисяч гривень.
Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Дивіться фото, що правоохоронці знайшли під час обшуку / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів". Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років за ґратами.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі поліцейські вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Досудове розслідування триває.