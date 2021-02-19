Хотів продати 45 грамів метадону: у Львові затримали наркоторговця – фото

19 лютого 2021 , 14:48
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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові правоохоронці затримали чоловіка за збут наркотиків. У зловмисника вилучили 45 грамів метадону вартістю близько 80 тисяч гривень.

Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

До теми На Львівщині в оселі 52-річного чоловіка правоохоронці вилучили зброю та багато наркотиків: фото

Як затримали наркоторговця

  • Правоохоронці викрили 33-річного львів’янина, який продавав наркотики.
  • Під час санкціонованого обшуку у чоловіка вилучили речовину, схожу на наркотичний засіб "метадон" вагою близько 45 грамів.
  • Її скерували на експертне дослідження.
  • Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" становить близько 80 тисяч гривень.
  • До проведення обшуку та затримання зловмисника залучили спецпризначенців поліції Львівщини.

Дивіться фото, що правоохоронці знайшли під час обшуку / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів". Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років за ґратами.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі поліцейські вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Досудове розслідування триває.