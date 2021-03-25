ДБР затримало посадовця Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Військовослужбовець систематично продавав підприємцям крадене пальне на підпільних АЗС.

Керівника Міжнародного центру миротворчості та безпеки Яворівського полігону затримали під час отримання плати за крадене пальне. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру.

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Військовослужбовець продавав крадене пальне

Правоохоронці встановили, що посадовець військової академії систематично привласнював військове майно.

За даними слідства, протягом 2020 – 2021 років, використовуючи своє службове становище, військовослужбовець продавав на території військової частини крадене дизельне паливо.

Окрім цього, чоловік організував на території Яворівського району діяльність 2 незаконних АЗС.

Там він також продавав крадене пальне місцевим жителям.

За попередньою інформацією, щомісяця чоловік отримував прибуток близько 200 тисяч гривень.

Службовця затримали під час отримання плати за пальне – 38 тисяч гривень.

Усі гроші вилучили.

Дивіться фото затримання військовослужбовця / Фото Львівської облпрокуратури

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Правоохоронці проводять розслідування

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Тривають обшуки у військовій академії та за місцем проживання військовослужбовця й людей, які, ймовірно, теж були причетними до цього злочину.

Слідчі невдовзі повідомлять затриманому про підозру в "одержанні неправомірної вигоди службовою особою" та "заволодінні військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах особливого періоду".

Потім райсуд вирішить питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також військовослужбовця, ймовірно, відсторонять від посади. Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме покарання – до 12 років за ґратами.

Дивіться відео затримання військовослужбовця: