Продавав крадене пальне: ДБР затримало посадовця військової академії – фото і відео
ДБР затримало посадовця Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Військовослужбовець систематично продавав підприємцям крадене пальне на підпільних АЗС.
Джерело:Львівська облпрокуратура
Керівника Міжнародного центру миротворчості та безпеки Яворівського полігону затримали під час отримання плати за крадене пальне. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру.
Цікаво Не лікували, а калічили: у західних областях звільнили бранців "реабілітаційних центрів"
Військовослужбовець продавав крадене пальне
- Правоохоронці встановили, що посадовець військової академії систематично привласнював військове майно.
- За даними слідства, протягом 2020 – 2021 років, використовуючи своє службове становище, військовослужбовець продавав на території військової частини крадене дизельне паливо.
- Окрім цього, чоловік організував на території Яворівського району діяльність 2 незаконних АЗС.
- Там він також продавав крадене пальне місцевим жителям.
- За попередньою інформацією, щомісяця чоловік отримував прибуток близько 200 тисяч гривень.
- Службовця затримали під час отримання плати за пальне – 38 тисяч гривень.
- Усі гроші вилучили.
Дивіться фото затримання військовослужбовця / Фото Львівської облпрокуратури
Читайте також Вимагали хабарі й фінансували ОПЗЖ, – Козицький про обшуки СБУ у "Львівгазі"
Правоохоронці проводять розслідування
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Тривають обшуки у військовій академії та за місцем проживання військовослужбовця й людей, які, ймовірно, теж були причетними до цього злочину.
Слідчі невдовзі повідомлять затриманому про підозру в "одержанні неправомірної вигоди службовою особою" та "заволодінні військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах особливого періоду".
Потім райсуд вирішить питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також військовослужбовця, ймовірно, відсторонять від посади. Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме покарання – до 12 років за ґратами.
Дивіться відео затримання військовослужбовця:
Поділитися новиною