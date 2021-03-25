Продавав крадене пальне: ДБР затримало посадовця військової академії – фото і відео

Джерело:Львівська облпрокуратура
ДБР затримало посадовця Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Військовослужбовець систематично продавав підприємцям крадене пальне на підпільних АЗС.
Керівника Міжнародного центру миротворчості та безпеки Яворівського полігону затримали під час отримання плати за крадене пальне. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру.
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Дивіться фото затримання військовослужбовця / Фото Львівської облпрокуратури
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Наразі правоохоронці проводять розслідування. Тривають обшуки у військовій академії та за місцем проживання військовослужбовця й людей, які, ймовірно, теж були причетними до цього злочину.
Слідчі невдовзі повідомлять затриманому про підозру в "одержанні неправомірної вигоди службовою особою" та "заволодінні військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах особливого періоду".
Потім райсуд вирішить питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також військовослужбовця, ймовірно, відсторонять від посади. Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме покарання – до 12 років за ґратами.
Дивіться відео затримання військовослужбовця: