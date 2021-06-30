Продавав наркотики біля гімназії: на Львівщині затримали рецидивіста – фото
Джерело:поліція Львівщини
У Стебнику 30 червня правоохоронці затримали 27-річного чоловіка. Він продавав нарковмісні таблетки біля міської гімназії та дитсадка.
Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує в'язниця.
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Чоловік продавав наркотики біля гімназії
Правоохоронці встановили, що раніше судимий 27-річний житель Стебника продавав біля гімназії та дитсадка нарковмісні таблетки "Субітекс". Під час обшуків у квартирі наркодилера правоохоронці виявили та вилучили:
- таблетки "Субітекс";
- пакети з речовиною, схожою на амфетамін;
- кілька десятків нарковмісних рослин;
- 27 тисяч гривень, які чоловік отримав від продажу наркотиків;
Усі речі скерували на експертне дослідження.
Дивіться фото обшуку у квартирі наркоторговця / Фото поліції Львівщини та Львівської прокуратури
Наркоторговцю повідомили про підозру
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "незаконному виробництві, придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі зловмиснику оберуть запобіжний захід. Його планують утримувати під вартою.
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