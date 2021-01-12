Продавав наркотики у в'язниці: у Львові затримали "наглядача" Личаківської колонії – фото
У Львові правоохоронці повідомили про підозру "наглядачеві" Личаківської виправної колонії. Зловмисник організував злочинну групу, яка продавала наркотики для ув'язнених.
37-річний "наглядач" був організатором злочинної групи, яка продавала наркотики. Спільниками зловмисника були ув'язнені та жителі області. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
До теми Тонна героїну: турків-контрабандистів врешті взяли під варту
Як "наглядач" продавав наркотики в колонії
- Учасники злочинної групи, яку організував 37-річний "наглядач" за Личаківською виправною колонією, займались постачання наркотиків до виправної установи. До складу групи входили засуджені та жителі Львівщини.
- За вказівкою організатора його спільники закуповували наркотики та психотропні речовини.
- Потім вони перекидали "товар" через паркан на територію колонії.
- Інші члени угруповання збирали пакунки з наркотиками та продавали їх в'язням.
- Щоденний прибуток становив майже 20 тисяч гривень.
- Організатор контролював усі дії учасників злочинної групи.
- Правоохоронці 16 жовтня на одній з автозаправок біля Львова затримали 2 членів угруповання.
- Зловмисники повертались до міста з черговою партією наркотиків, які придбали для продажу на території колонії.
- Під час обшуків автомобіля, помешкань та місць відбування покарання зловмисників правоохоронці вилучили 500 таблеток "субітексу" та інші наркотики, "чорнові" записи й мобільні телефони.
Злочинну групу організував "наглядач" за Личаківською виправною колонією / Фото Нацполіції
Що загрожує зловмисникам
Правоохоронці повідомили "наглядачеві" за Личаківською колонією про підозру у створенні злочинної організації та незаконному придбанні й збуті наркотиків.
Трьом його спільникам слідчі повідомили про підозри у незаконному придбанні й збуті наркотиків. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Зловмисникам вже повідомили про підозру / Фото Нацполіції
Невдовзі суд обере зловмисникам покарання / Фото Нацполіції
Поділитися новиною