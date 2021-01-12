У Львові правоохоронці повідомили про підозру "наглядачеві" Личаківської виправної колонії. Зловмисник організував злочинну групу, яка продавала наркотики для ув'язнених.

37-річний "наглядач" був організатором злочинної групи, яка продавала наркотики. Спільниками зловмисника були ув'язнені та жителі області. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Як "наглядач" продавав наркотики в колонії

Учасники злочинної групи, яку організував 37-річний "наглядач" за Личаківською виправною колонією, займались постачання наркотиків до виправної установи. До складу групи входили засуджені та жителі Львівщини.

За вказівкою організатора його спільники закуповували наркотики та психотропні речовини.

та психотропні речовини. Потім вони перекидали "товар" через паркан на територію колонії.

на територію колонії. Інші члени угруповання збирали пакунки з наркотиками та продавали їх в'язням .

з наркотиками . Щоденний прибуток становив майже 20 тисяч гривень .

. Організатор контролював усі дії учасників злочинної групи.

Правоохоронці 16 жовтня на одній з автозаправок біля Львова затримали 2 членів угруповання.

Зловмисники повертались до міста з черговою партією наркотиків, які придбали для продажу на території колонії.

Під час обшуків автомобіля, помешкань та місць відбування покарання зловмисників правоохоронці вилучили 500 таблеток "субітексу" та інші наркотики, "чорнові" записи й мобільні телефони.



Злочинну групу організував "наглядач" за Личаківською виправною колонією / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці повідомили "наглядачеві" за Личаківською колонією про підозру у створенні злочинної організації та незаконному придбанні й збуті наркотиків.

Трьом його спільникам слідчі повідомили про підозри у незаконному придбанні й збуті наркотиків. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.



Зловмисникам вже повідомили про підозру / Фото Нацполіції



Невдовзі суд обере зловмисникам покарання / Фото Нацполіції