На Львівщині продовжує хурделити: погода у Львові та області на 9 лютого

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 9 лютого Львівщину продовжить засипати снігом. Подекуди він змінюватиметься мокрим снігом, а дороги будуть вкритими ожеледицею.

Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах Львівщини 9 лютого. Львів та область вкриють снігові замети, а дороги – ожеледь та ожеледиця.

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Прогноз погоди у Львові та області на 9 лютого

Погоду на Львівщині 9 лютого визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону, що зміщується з Румунії на центральну Україну. У Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вдень падатиме помірний сніг, а вночі – значний. Інколи він змінюватиметься мокрим снігом.

На дорогах очікують ожеледь, подекуди – налипання мокрого снігу. Дороги Львівщини огорне ожеледиця, на окремих ділянках – снігові замети. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер південно-східний з переходом у північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Також синоптики прогнозують слабкі хуртовини.

Температура вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів морозу, а вдень – від 0 до 5 градусів морозу.

Зважаючи на несприятливі погодні умови 9 лютого, водії та пішоходи повинні бути дуже обережними на дорогах. Водіям слід обирати помірну швидкість, що мати змогу загальмувати в разі необхідності та уникнути заносів під час руху. Пішоходам, своєю чергою, потрібно носити неслизьке взуття та переходити дороги лише пішохідними переходами. Такі прості правила можуть врятувати ваше здоров'я та життя.