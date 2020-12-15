Прогноз погоди у Львові та області на 16 грудня: ожеледиця не закінчується
На дорогах Львівщини 16 грудня буде туман та ожеледиця, тому потрібно бути уважними на дорогах. Проте у Львові та області дещо потеплішає.
На Львівщині очікують небезпечні природні явища – на дорогах будуть ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 16 грудня
Синоптики прогнозують, що на Львівщині 16 грудня буде туманна, відносно тепла погода. Істотних опадів у Львові та області не передбачають.
Синоптики попереджають про небезпечні природні явища. На дорогах Львівщини зберігатиметься ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів. Вночі та вранці можлива слабка ожеледь.
Вітер південної чверті, помірний. Атмосферний тиск зростатиме, проте відносна вологість повітря істотно не зміниться.
Вночі у Львові та області температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень температура коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла.
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